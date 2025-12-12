«Угробили дерево»: петербуржцы разнесли главную елку города

Главная новогодняя красавица Петербурга прибыла на Дворцовую площадь, вызвав при этом бурю эмоций.

Тридцатиметровая ель, привезенная из Копорского лесничества Ленинградской области, весом более 10 тонн и с обхватом кроны в 4,8 метра, затмила московскую кремлёвскую ёлку.

Однако, несмотря на внушительные размеры, её оформление, которое в этом году решили оставить прежним, стало поводом для жарких дискуссий среди петербуржцев.

Ретро-стиль “из детства”: ставка на ностальгию

Вице-губернатор города Борис Пиотровский объяснил, почему было принято решение сохранить прежний дизайн ёлки:

“Такой ретростиль украшения нравится и петербуржцам, и туристам, поэтому решили не отказываться от устоявшегося дизайна”.

Флажки, серпантин и ёлочные игрушки, напоминающие о “детстве”, призваны создать атмосферу ностальгии и уюта. Этот подход, по задумке, должен был укрепить связь поколений и подчеркнуть уникальность петербургских новогодних традиций.

Мнения горожан: от недоумения до гнева

Однако, как это часто бывает, решение вызвало неоднозначную реакцию. Среди комментариев в социальных сетях и на городских порталах можно встретить самые разные мнения. Некоторые горожане выражают искреннее недоумение:

“А поинтереснее елки не нашлось?”

Другие ставят под сомнение экономическую целесообразность, задаваясь вопросом:

“Боже, в сколько денег это встало?”

Особое возмущение вызывает внешний вид ёлки. Многие отмечают её недостаточную пышность:

“Никакой красоты не нахожу, лысая, где ее пушистость?”

Есть и те, кто сокрушается по поводу вырубки векового дерева:

“120 лет дереву и зачем вам это? Ну да, ёлка нужна, но можно сборную было сделать”.

Запреты и пластиковые альтернативы: что говорят петербуржцы

Некоторые комментаторы выражают опасения по поводу доступа на Дворцовую площадь в новогоднюю ночь, ссылаясь на прошлый опыт:

“Закроют жителям и гостям города заблаговременный проход на Дворцовую площадь в новогоднюю ночь для встречи Нового года. Мы с женой три года подряд не можем попасть на Дворцовую в Новый год”.

Особенно острым является вопрос об использовании живых ёлок вместо искусственных.

“Угробили дерево”, — категорично заявляют одни.

Другие предлагают более практичные и экологичные решения:

“Народу рекомендуют пластиковые в квартирах устанавливать, а сами пример подают на живой. Не проще и дешевле тоже пластиковую каждый НГ наряжать на площадях во всех городах России. Ведь пластик долговечен и практичен. Сколько можно деревья гробить? Искусственную не судьба поставить?”

Завершают череду критики замечания о внешнем виде:

“Не пушистая, с проплешинами. Не для Дворцовой площади. Зря дерьги потратили и жизнь дерева загубили”.

Таким образом, главная ёлка Петербурга, несмотря на своё торжественное прибытие, стала не только символом праздника, но и предметом острых споров о традициях, экологии и эстетике.