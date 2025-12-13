Шесть часов или восемь: Котяков не нашёл причин укорачивать рабочий день

Вопрос о переходе на шестичасовую продолжительность трудового дня не требует пересмотра, заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
Такое мнение он озвучил, отвечая на инициативу по изменению установленной длительности рабочего времени, сообщает ТАСС.
Как отметил Котяков, сейчас складываются условия, при которых граждане могут трудиться в полном объёме и получать соответствующую оплату за весь рабочий день.
Он подчеркнул, что современное трудовое законодательство уже предусматривает различные варианты занятости, включая гибкий график, смешанный режим и работу на удалёнке.
«Сегодня трудовое законодательство достаточно гибкое и манёвренное в этом плане. И сейчас менять нормы при учёте того баланса, который достигнут, мне кажется, необходимости нет», — сообщил министр.
Ранее группа депутатов от КПРФ анонсировала подготовку проекта закона, предполагающего сокращение рабочей смены до шести часов.
Парламентарии убеждены, что такие меры повысят эффективность труда, улучшат уровень жизни, помогут снизить уровень профессионального выгорания, частоту болезней и количество больничных.
По мнению инициаторов, люди смогут больше времени проводить с семьями, что, как считают авторы законопроекта, положительно скажется и на демографических тенденциях.