В Петербурге «схема Долиной» впервые не сработала: суд прекратил производство

В Санкт-Петербурге впервые закрыли судебное производство по иску бывшей владелицы квартиры к новому собственнику из-за так называемой «схемы Долиной». Об этом сообщила руководитель объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Маргарита в июле 2024 года продала квартиру Константину за 5 миллионов рублей.

Позже выяснилось, что она стала жертвой обмана — с апреля по август того же года неизвестные, представляясь сотрудниками различных государственных структур, звонили ей и убедили срочно продать недвижимость ради «сохранности» средств.

В итоге все деньги она передала мошенникам.

В середине августа 2024 года Маргарита обратилась в полицию, а спустя три месяца подала в суд заявление о признании сделки купли-продажи недествительной. Однако 11 декабря 2025 года стороны нашли компромисс и достигли мирового соглашения.

По условиям мирового соглашения, они договорились расторгнуть ранее заключённый договор купли-продажи. Маргарита обязалась вернуть Константину 5 миллионов рублей через специальный банковский счет — аккредитив, действующий до апреля 2026 года.

Константин получит доступ к этим средствам, только когда суд утвердит соглашение. В обмен Константин должен передать квартиру обратно Маргарите, одновременно подписав акт приёма-передачи и отдав ей ключи.

Каждый из участников процесса согласился самостоятельно покрыть все понесённые дополнительные траты, в том числе государственную пошлину.

Вместе с тем, Маргарита отказалась от требования возмещения госпошлины со стороны Константина. Суд постановил вернуть ей сумму пошлины из бюджета города Санкт-Петербурга.

После этого судебное дело было окончательно закрыто, и решение вступило в силу сразу же.