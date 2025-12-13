Городовой / Город / Петербург отправил новый коммунальный погрузчик на экзамен
Петербург отправил новый коммунальный погрузчик на экзамен

Опубликовано: 13 декабря 2025 05:00
Модель представлена в лазурном цвете, традиционно ассоциирующемся с транспортной системой Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге приступили к практической реализации соглашения с Госкорпорацией Ростех, целью которого является внедрение техники на электротяге для нужд городских коммунальных служб.

В рамках этого проекта в город поступил первый опытный экземпляр мини-погрузчика на электричестве АНТ-1000Е, произведённый холдингом «Высокоточные комплексы».

В Жилищном комитете подчеркнули, что машина окрашена в характерный для городского транспорта лазурный цвет.

Пилотный образец направлен на обучение механизаторов и проведение испытаний в различных условиях реальной эксплуатации.

После завершения этих этапов электрический погрузчик начнёт выполнять работы по уборке придомовых территорий.

Благодаря низкому уровню шума эта техника может использоваться в ночные часы, что позволяет сделать процесс уборки менее заметным для жителей и снизить воздействие на окружающую среду.

Планируется, что данный этап опытной эксплуатации мини-погрузчика АНТ-1000Е продлится до февраля 2026 года. Если апробация завершится успешно, подобная техника может появиться и в других районах города.

Ранее в Ростехе представляли трамвай для Петербурга, стилизованный под северного оленя.

Автор:
Юлия Аликова
