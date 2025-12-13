Городовой / Город / Ракетницы и монтажные пистолеты: петербургский депутат просит Колокольцева запретить их продажу детям
Столица «Серебряного ожерелья» удивила: Тихвин в 2025-м нарастил турпоток на 18% Город
Петербургский храм, который появился из-за нехватки средств — и спрятался в здании Гознака Город
Петербургский «нет» Лондону «да»: как царская столица упустила шанс на первое метро Город
Нежное «вспоминаю тебя» с вирусом внутри: петербуржцам рассылают фото‑приманки Город
Похоронен в Лавре «без почестей»: что произошло 13 декабря в истории Петербурга Город
Ракетницы и монтажные пистолеты: петербургский депутат просит Колокольцева запретить их продажу детям

Опубликовано: 13 декабря 2025 07:00
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил ввести запрет на продажу ракетниц и «сигналов охотника» несовершеннолетним.

Депутат городского парламента Алексей Цивилев обратился к руководителю МВД России и уполномоченному по правам ребёнка при президенте с просьбой изменить законодательство, регулирующее продажу устройств, которые внешне и по назначению напоминают огнестрельное оружие.

Главным поводом для этой инициативы стал инцидент, произошедший 8 декабря 2025 года на станции метро «Гостиный двор», где подросток получил ожоги после того, как в кармане его брюк сработала сигнальная ракетница.

Цивилев подчеркнул, что подобные устройства, в том числе строительные пистолеты и изделия типа «сигнал охотника», не относятся к оружию по действующим нормам.

Несмотря на то, что федеральный закон «Об оружии» не распространяется на такие товары, подростки и даже школьники без труда могут приобрести их как в обычных магазинах, так и в интернете. На сегодняшний день покупка таких изделий не ограничивается по возрасту.

Для разрешения проблемы депутат предлагает установить запрет на продажу этих технических средств несовершеннолетним, обязать продавцов отмечать товары специальными знаками и проверять возраст покупателей.

Помимо этого, парламентарий поднял вопрос о необходимости ужесточить контроль за оборотом данных изделий.

Ранее сообщалось, что на одной из линий метрополитена Петербурга, группа подростков устроила противоправные действия — один из участников ещё на ходу активировал ракетницу прямо в брюках.

Автор:
Юлия Аликова
Город
