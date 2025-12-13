Ракетницы и монтажные пистолеты: петербургский депутат просит Колокольцева запретить их продажу детям

Депутат городского парламента Алексей Цивилев обратился к руководителю МВД России и уполномоченному по правам ребёнка при президенте с просьбой изменить законодательство, регулирующее продажу устройств, которые внешне и по назначению напоминают огнестрельное оружие.

Главным поводом для этой инициативы стал инцидент, произошедший 8 декабря 2025 года на станции метро «Гостиный двор», где подросток получил ожоги после того, как в кармане его брюк сработала сигнальная ракетница.

Цивилев подчеркнул, что подобные устройства, в том числе строительные пистолеты и изделия типа «сигнал охотника», не относятся к оружию по действующим нормам.

Несмотря на то, что федеральный закон «Об оружии» не распространяется на такие товары, подростки и даже школьники без труда могут приобрести их как в обычных магазинах, так и в интернете. На сегодняшний день покупка таких изделий не ограничивается по возрасту.

Для разрешения проблемы депутат предлагает установить запрет на продажу этих технических средств несовершеннолетним, обязать продавцов отмечать товары специальными знаками и проверять возраст покупателей.

Помимо этого, парламентарий поднял вопрос о необходимости ужесточить контроль за оборотом данных изделий.

Ранее сообщалось, что на одной из линий метрополитена Петербурга, группа подростков устроила противоправные действия — один из участников ещё на ходу активировал ракетницу прямо в брюках.