«Индекс оливье»-2025: петербуржцам полегчало, но чек всё равно кусается

Стоимость традиционного салата оливье на новогодний стол в Санкт-Петербурге в этом году увеличилась до 242 рублей, сообщает Центр стратегических разработок.

В 2025 году стоимость основных ингредиентов для салата оливье в российских регионах увеличилась лишь на 2,03%.

Это значение оказалось ниже официального уровня инфляции, отметили представители центра стратегических разработок., сообщает Neva.Today.

Рост сдерживался за счёт снижения цен на овощи и яйца, входящие в состав популярного новогоднего блюда.

В Санкт-Петербурге порция салата с варёной колбасой для новогоднего стола обойдётся в 242 рубля 73 копейки на одну семью из четырёх человек.

Расчёт основывался на традиционной норме: каждому участнику застолья — около 200 граммов салата.

Такой подход соответствует привычке большинства семей включать в праздничное меню разнообразные блюда.

Средняя стоимость порции по всей России находится на уровне 230 рублей 25 копеек, что делает Петербург не самым дороги, но и не самым выгодным городом для покупателей.

По оценкам специалистов, наиболее низкая трата на оливье отмечена в Липецкой области и составила 179 рублей 35 копеек.

На противоположном полюсе оказалась Чукотка: здесь жители заплатят 523 рубля 94 копейки за такое же праздничное угощение.

Ранее специалисты отмечали, что на полноценное новогоднее застолье жителям Петербурга потребуется около 8,4 тысячи рублей.

Рост стоимости продуктов, по оценкам экспертов, сохранился в разумных пределах преимущественно благодаря удачной динамике цен на основные входящие продукты.

Новый год продолжает традицию быть семейным праздником, а привычные блюда сохраняют свою доступность для большинства россиян.