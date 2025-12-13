Пока вы режете салаты, они чистят ваши счета: самые частые предновогодние уловки мошенников

Мошенники подбирают тексты сообщений индивидуально для каждой потенциальной жертвы, чтобы повысить эффективность обмана.

С приближением праздников увеличивается число мошеннических схем, связанных с продажей товаров и услуг для подготовки к Новому году.

Специалист по информационной безопасности Саркис Шмавонян из компании «Киберпротект» рассказал, что злоумышленники стали изобретательнее и теперь максимально адаптируют сообщения к каждому потенциальному покупателю.

Он отмечает, что главной целью мошенников становятся люди, ищущие выгодные предложения на праздничные товары, сообщает «Газета.Ru».

В ходе предпраздничной суеты появляются десятки фиктивных интернет-магазинов, предлагающих, например, искусственные елки и подарки по необыкновенно низким ценам.

Продажи зачастую осуществляются по предоплате через различные каналы в социальных сетях.

После получения оплаты мошенники перестают выходить на связь, а покупатели остаются и без товара, и без денег.

Эксперт рекомендует до совершения покупки проверять информацию о продавце, использовать сервисы с безопасной оплатой и внимательно читать отзывы, а также обращать внимание на наличие настоящих юридических и контактных сведений.

Среди других способов обмана часто встречаются предложения приобрести билеты на популярные новогодние спектакли и шоу.

Фальшивые сайты в точности копируют символику известных ресурсов и обещают как «выгодные места», так и «последние билеты» по заманчивой цене.

Шмавонян предостерегает: после оплаты клиенты получают нерабочий QR-код или вовсе остаться ни с чем, можно лишиться не только средств, но и конфиденциальных данных банковской карты.

Для защиты рекомендуется приобретать билеты только через официальные онлайн-площадки. Если сайт просит внести платеж на частный счет или не предоставляет достоверную информацию о мероприятии, это явный повод насторожиться.

Дополнительную безопасность обеспечивают специальные сигналы в браузере, например, синяя отметка в Яндекс Браузере, свидетельствующая о подлинности страницы.

Также следует остерегаться ложных сообщений, якобы поступающих от служб доставки или маркетплейсов.

В такие периоды мошенники рассылают фейковые уведомления от имени курьеров, чтобы получить от пользователя коды из СМС или его личные сведения.

Шмавонян поясняет, что подлинные службы доставки не делают подобных запросов — это верный признак попытки мошенничества.

Эксперт рекомендует обращать особое внимание на детали отправителя: иногда доменное имя сайта или электронный адрес отличаются лишь одним символом.