Похоронен в Лавре «без почестей»: что произошло 13 декабря в истории Петербурга

Эти события — от торжественного переноса праха до появления первых штемпельных конвертов — формировали облик имперской столицы.

Петербург, город, где история часто переплеталась с драмой и новаторством, фиксирует на 13 декабря ряд событий, которые отражают как стремление к справедливости в высших сферах, так и шаги к модернизации общественной жизни.

1796: Справедливость для Петра III

Одним из самых драматичных событий, случившихся 13 декабря 1796 года, стал перенос праха императора Петра III из Александро-Невской лавры в Зимний дворец.

Петр III, свергнутый супругой Екатериной II, был похоронен в Лавре “безо всяких почестей”, что являлось нарушением царского протокола, предписывавшего захоронение членов фамилии в Петропавловском соборе.

Сын Петра, Павел I, взойдя на престол, решил исправить эту несправедливость.

Торжественный перенос стал символом восстановления порядка. Однако эта история получила продолжение через три дня: гроб Петра был перенесен в Петропавловскую крепость, где его перезахоронили одновременно с погребением Екатерины II.

Император Павел I лично произвел обряд коронования праха своего отца.

Любопытная деталь: в изголовных плитах обеих могил стоит одна и та же дата погребения (18 декабря 1796 года по новому стилю), что создает иллюзию “долгой совместной жизни и смерти в один день” для супругов, разлученных годами ранее.

1845: Революция в почтовом деле

В середине XIX века город сделал важный шаг навстречу скоростной коммуникации. 13 декабря 1845 года на городскую почту поступили первые в России почтовые штемпельные конверты.

Эти “куверты”, изготовленные из белой бумаги, лишенные рисунков и водяных знаков, должны были ускорить доставку корреспонденции. Газета «Северная пчела» еще в ноябре информировала читателей о нововведении, устанавливая цену:

“по 6 коп. серебром: по 1 коп. за «куверт» и по 5 коп. за пересылку”.

Буквально через три года, 13 декабря 1848 года, город обзавелся инфраструктурой для этого нового способа связи. У почтамта и в других местах столицы установили первые в стране почтовые ящики.

Эти приспособления, сколоченные из досок и обшитые листовым железом, были вдохновлены флорентийскими тамбури — общедоступными ящиками у стен церквей.

1861: Николаевский дворец

В 1861 году состоялось открытие Николаевского дворца — величественной трехэтажной резиденции, построенной по проекту А. И. Штакеншнейдера.

1879: Запуск периодики

А в 1879 году было основано издание, ставшее важным источником знаний для интеллигенции: журнал «Исторический вестник».

Алексей Сергеевич Суворин и Сергей Николаевич Шубинский создали его с четкой целью — “знакомить читателей в живой, общедоступной форме с современным состоянием исторической науки и литературы в России и Европе”.

Журнал получил разрешение на издание без предварительной цензуры, а его первая книга вышла 1 января 1880 года, ознаменовав собой новый этап в популяризации исторического знания.