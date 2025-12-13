Город на Неве вновь привлек туристов: около 12,5 миллиона гостей в 2025 году встретил Петербург

Показатель вырос на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2025 году Санкт-Петербург стал еще более востребованным туристическим направлением и принял 12,4 миллиона гостей.

Количество посетителей города увеличилось на 7 процентов по сравнению с предыдущим годом, когда этот показатель составил 11,6 миллиона человек, сообщили в пресс-службе Смольного.

Объем средств, которые путешественники оставили в экономике Северной столицы, достиг 843,1 миллиарда рублей, что на 15 процентов больше, чем годом ранее.

Наиболее активно в Санкт-Петербург приезжали граждане России, в первую очередь из Москвы и Московской области, а также из Татарстана, Псковской области и Краснодарского края.

Среди иностранных туристов значительную часть составили жители Китая, Ирана, Турции, Саудовской Аравии и Индии.

В последние годы увеличился интерес к городу со стороны стран Латинской Америки и Карибского бассейна, а именно из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу и Чили.

Доля туристов из этих государств Латинской Америки составляет менее 2 процентов в общем потоке зарубежных путешественников, однако за последний год этот показатель вырос на 34 процента.

В списке стран ближнего зарубежья, откуда чаще всего приезжают туристы, лидируют Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Азербайджан.

В пресс-службе подчеркнули, что интерес к Санкт-Петербургу среди разных категорий путешественников продолжает расти.

Средние расходы гостей из разных регионов России в 2025 году составили 61 тысячу рублей на человека, что почти на 9 процентов больше, чем в прошлом году.

Наибольшие суммы тратят те, кто приезжает с целью лечения и восстановления здоровья — около 99 тысяч рублей за поездку.

Деловые поездки обходятся в среднем в 72 тысячи рублей на человека.

Туристы из стран СНГ оставляли в среднем 79 тысяч рублей, а из дальних государств — 117 тысяч рублей на человека.

По уровню удовлетворенности визитом Санкт-Петербург по-прежнему занимает одно из ведущих мест в России среди туристических направлений.

86 процентов российских гостей довольны своим путешествием в город, а 80 процентов из них готовы рекомендовать посетить местные театры, музеи, концертные и выставочные площадки своим знакомым.

Ранее стало известно, что туристический поток в Тихвин, который называют столицей «Серебряного ожерелья», в 2025 году вырос на 18 процентов.