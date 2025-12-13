Городовой / Город / Нежное «вспоминаю тебя» с вирусом внутри: петербуржцам рассылают фото‑приманки
Нежное «вспоминаю тебя» с вирусом внутри: петербуржцам рассылают фото‑приманки

Опубликовано: 13 декабря 2025 08:30
Злоумышленники используют сообщения от имени знакомых для получения доступа к смартфонам, контактам и учетным записям пользователей.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области вновь отмечены случаи мошенничества с рассылкой вредоносных файлов под видом фотографий от имени знакомых.

Как сообщили в пресс-службе городского управления МВД, злоумышленники представляются друзьями и отправляют сообщения, прикладывая ссылку с текстами вроде: «Смотрю на фото, вспоминаю тебя».

После перехода по такой ссылке телефон оказывается под угрозой: мошенники получают доступ к устройству, контактам и личным учетным записям.

Правоохранительные органы предупредили жителей города о недопустимости открытия подобных ссылок даже от хорошо знакомых людей.

Если вы получили подозрительное сообщение, свяжитесь с отправителем другим способом и уточните, действительно ли оно было отправлено им.

В случае случайного нажатия на вредоносную ссылку рекомендуется немедленно отключить устройство от сети, перезапустить телефон в безопасном режиме и проверить установленное программное обеспечение.

Ранее стало известно, что мошенники активизировались и среди игроков на фоне запрета доступа к одной из популярных видеоигр в России. Такие преступные действия стали частью общей волны киберпреступности.

Автор:
Юлия Аликова
Город
