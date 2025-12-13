Подземное свидание «коричневой» и «красной»: в метро Петербурга завершили отделку соединительного коридора

В метро Санкт-Петербурга завершается значимый строительный этап: практически практически завершена отделка перехода, связывающего Красносельско-Калининскую линию с «Кировским заводом» на Кировско-Выборгской линии. Работы в этом коридоре близки к окончанию, сообщает телеграм-канал "Подземник".
Стены перехода между лестницей станции коричневой линии и малым наклонным тоннелем уже облицованы. Напольное покрытие полностью уложено.
Сейчас осталось смонтировать кубообразную реечную конструкцию потолка и алюминиевые панели-зонты.
Системы освещения в этом участке уже функционируют. Горожанам будет обеспечен безопасный и комфортный проход после открытия коридора. Новое пространство позволит удобнее пересаживаться между двумя линиями.
Ранее власти северной столицы информировали о планах по развитию инфраструктуры метрополитена. К 2031 году в городе планируется появление 950 современных вагонов «Балтиец».