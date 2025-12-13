Городовой / Город / Неожиданное «да»: петербуржцам всё чаще одобряют автокредиты
Неожиданное «да»: петербуржцам всё чаще одобряют автокредиты

Опубликовано: 13 декабря 2025 11:09
www.legion-media.com
Осенью средняя стоимость нового автомобиля в Санкт-Петербурге составила 2,92 миллиона рублей.

В Санкт-Петербурге с начала осени отмечается рост одобрения кредитных заявок на покупку как новых, так и бывших в употреблении автомобилей. За период с сентября по ноябрь банки стали чаще выдавать займы: одобрения по кредитам на новые легковые машины достигли 85%, а по подержанным автомобилям — 74%. Эта тенденция была подтверждена представителями «еКредит», работающего на базе «Авто.ру».

Средняя стоимость нового автомобиля в северной столице осенью поднялась на 9,3%, до 2,92 миллиона рублей. Размер среднего кредита вырос до 1,97 миллиона рублей, что на 4,7% выше прежнего показателя. Примечательно, что доля клиентов, оплачивающих более половины стоимости машины сразу, увеличилась с 39% до 45%.

Никита Марголин, руководящий продажами платформы «еКредит», отмечает, что причиной такого спроса стало ожидание повышения ставок на утилизационный сбор и налога на добавленную стоимость: россияне стремятся приобрести автомобили до подорожания. По его словам, в результате изменения рыночной ситуации некоторые автопроизводители стали меньше поддерживать кредитные программы, из-за чего ставки по кредитам на новые автомобили увеличились.

Аналогичные процессы происходят и на рынке машин с пробегом:

  • Средняя стоимость оформления кредита при покупке подержанного автомобиля выросла за тот же период на 16,4% и достигла 2,43 миллиона рублей
  • Размер средней ссуды увеличился на 13,1%, составив 2,02 миллиона рублей
Автор:
Юлия Аликова
