Зачем Петербургу Кроншлот, если есть Кронштадт? Ответ — на маленьком острове, где родился город

То, что кажется второстепенной точкой на карте, однажды решило судьбу города.

Сегодня кажется естественным, что вход в Петербургскую гавань защищает Кронштадт. Но в 1703 году молодой город оставался уязвим: узкий проход к Неве контролировали шведы, и русскому флоту было невозможно выйти в открытые воды.

Именно тогда Пётр I, лично осмотревший остров Котлин и промеривший глубины, решил: нужна отдельная крепость прямо на отмели. Макет будущего форта он изготовил сам.

Строили зимой, когда лёд выдерживал вес камня и бревен. Срубы-ряжи, заполненные булыжником, опускали на дно — так возник фундамент, на котором уже весной 1704 года поднялся Кроншлот.

7 (18) мая его освятили. Эта дата и стала днём рождения Кронштадта, хотя сам город начнут строить позже — через два года.

Форт, который держал удар, но менял форму

Кроншлот выдержал две атаки шведских эскадр — в 1704 и 1705 годах. Бомбардировка оказалась бессильной: крепость была слишком мала, чтобы попасть в неё с дальних позиций.

Но первое же боевое применение показало недостатки планировки. В 1716 году началась перестройка: требовалось расширить остров, добавить батареи, изменить линии огня. Работа затянулась почти на восемь лет.

В XVIII–XIX веках форт перестраивали снова: гранитные стены, пороховой погреб, собственная гавань и — позже — казематная батарея по проекту инженера Заржецкого. Наводнение 1824 года разрушило четыре батареи, но не остановило развитие крепости.

Один форт — множество ролей

К концу XIX века дальнобойная артиллерия сделала Кроншлот менее важным в обороне. Он стал складом боеприпасов, а затем — частью противодесантной системы во время Великой Отечественной. Здесь стояли зенитки; у стен базировались "Малые охотники" МО-4.

Из-за изолированности от Котлина его прозвали "Островом погибших женихов" — слишком многие солдаты не возвращались с передовой.

После войны форт использовали для размагничивания кораблей — ещё одна неожиданная роль в его биографии.

Возвращённый из тени

Сегодня Кроншлот входит в проект "Остров фортов". В 2023 году заработала первая очередь подсветки — форт снова стал видимым акцентом южного фарватера. И теперь вопрос звучит иначе: не "зачем", а как Петербург мог бы появиться без этого маленького укрепления?