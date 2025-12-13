По следам Пушкина и Римского-Корсакова: неочевидные усадьбы под Петербургом

Когда дворцы Петергофа и Павловска уже изучены вдоль и поперёк, а душа просит не парадной, а камерной истории, самое время свернуть с проторенных туристических троп.

Рядом с Петербургом стоят усадьбы, где время будто замерло. Здесь нет толп, зато есть дух прежних эпох: в стенах, где рождалась музыка, в аллеях, где гулял прадед Пушкина, и в руинах, хранящих память о рыцарской печали.

Дружноселье: руины, романтика и рыцарская печаль

Спрятанная в лесах у посёлка Белогорка, эта усадьба — место для смелых. Когда-то она принадлежала герою 1812 года Петру Витгенштейну, а её сердцем стал необычный костёл Святой Стефании.

Его построил архитектор Александр Брюллов как мавзолей для юной жены сына Витгенштейна, умершей в 22 года. Сегодня это величественные, немного пугающие руины: заколоченные двери, тишина и атмосфера, которая манит любителей меланхоличных пейзажей и философских прогулок.

Идеально для вдумчивой фотосессии, но будьте готовы к грунтовым дорогам и полному отсутствию инфраструктуры.

Тихвин: где начиналась «Шехеразада»

Эта поездка — уже не на выходные, но она того стоит. В тихом Тихвине, в доме на берегу реки, прошло детство Николая Римского-Корсакова.

Скромное имение его деда сегодня — современный музей. Здесь вас ждёт не просто осмотр интерьеров: благодаря аудиоспектаклю по письмам семьи стены буквально заговорят.

Вы услышите истории о детских проказах «Ники», увидите рояль, на котором играли Чайковский и Мусоргский, и даже узнаете, как выглядела его любимая игрушечная лошадка. Это погружение в мир, где из семейной гармонии рождалась великая музыка.

Марьино: респектабельная жизнь графского рода

Усадьба Марьино — пример того, как частное имение обрело вторую жизнь. Родовое гнездо Строгановых и Голицыных с классическим домом и английским парком сегодня работает как гостевой комплекс.

Сюда стоит ехать за ощущением размеренной дворянской жизни: можно погулять по тенистым аллеям, покататься на лодке по пруду, пройти с экскурсией и даже остановиться на ночь.

Суйда: картофельные поля прадеда Пушкина

В усадьбе Суйда царит дух Абрама Петровича Ганнибала, «арапа Петра Великого» и прадеда Александра Пушкина. Он не только жил здесь, но и по приказу Екатерины II разводил на этих полях первый в России картофель.

От той эпохи сохранился вырезанный из валуна «диван Ганнибала» и планировка парка. Именно здесь родилась и венчалась мать поэта. Небольшой музей в здании бывшего гостевого флигеля бережно хранит эту связь двух необыкновенных семей. Поездка в Суйду — это паломничество к истокам гения Пушкина, прогулка по местам, где ходила история, пусть и без громких событий.