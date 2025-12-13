Волхов — это не древность: почему этот город в Ленобласти с «варяжскими» корнями родился только в XX веке

Чем заслужил этот молодой город славу, равную Древней Ладоге?

Местоположение Волхова, раскинувшегося на берегах великой реки, носящей то же имя, может наводить на мысли о древности, ведь здесь проходил знаменитый торговый путь “из варяг в греки”.

Однако этот город — не ровесник Новгорода или Старой Ладоги. Волхов — дитя советской индустриализации, рожденный на стыке железных дорог, гидроэнергетики и алюминиевой промышленности.

Индустриальный форпост под Петербургом

История Волхова не столь стара, сколь кажется. В 1904 году через деревню Званку пролегла стальная нить железной дороги Петербург — Вологда.

Вскоре, в 20-е годы XX века, здесь возник рабочий поселок Волховстрой. В 1933 году он получил статус города, поглотив Званку и иные селения.

О стремительном росте свидетельствует статистика: население увеличилось с 7 тысяч человек в середине 20-х до более чем 40 тысяч к началу Великой Отечественной войны.

Несмотря на последующее сокращение населения (с 50 тысяч в 90-е до 37,5 тысячи сегодня), Волхов сохраняет облик промышленного центра.

Здесь, как и прежде, “дым из труб которых стелется над городом и днем, и ночью”.

Первым таким гигантом стал Волховский алюминиевый комбинат, запустивший продукцию в 1932 году, ныне смененный компанией «ФосАгро», активно участвующей в городском благоустройстве.

Вокзал, паровоз и звание доблести

Одной из главных визитных карточек города, часто изображаемой на открытках и магнитах, является железнодорожный вокзал на станции Волховстрой-1.

Построенный в послевоенное время в стиле сталинского ампира, он удивляет сохранившимися деталями — например, карельскими калитками в павильоне с выпечкой.

На перроне стоит паровоз-памятник Эу708-64 — свидетель героических событий. Именно этот локомотив доставил в Ленинград состав 7 февраля 1943 года, прорывая ледяную стену блокады.

С февраля 1943-го по октябрь 1944-го через станцию проследовало около пяти тысяч поездов, везущих продовольствие и боеприпасы на “большую землю” и увозящих детей и женщин.

За вклад в оборону в 2015 году Волхову присвоили звание “Город воинской доблести”.

Человек-легенда и колыбель гидроэнергетики

На левом берегу реки Волхов расположен музей истории города — в доме Генриха Графтио. Этот великий инженер разработал проект комплексного использования реки для выработки электроэнергии, который первоначально не был поддержан.

Однако большевики и лично Владимир Ленин поверили в идею. В результате, Волховская ГЭС, сданная в эксплуатацию в 1926 году, стала не просто первенцем ГОЭЛРО, но и символом новой эпохи.

Осенью 1941 года оборудование Волховской ГЭС и алюминиевого завода было эвакуировано. Но уже в январе 1942 года было принято решение о возвращении гидроагрегатов.

Блокадному Ленинграду требовалось электричество. В мае 1942 года ГЭС заработала.

В нечеловеческих условиях, по дну Ладожского озера, были проложены пять ниток кабеля.

Работы, выполнявшиеся преимущественно женщинами, требовали невероятной изобретательности: за отсутствием изоляционной ленты кабель изолировали «денежной бумагой» с водяными знаками. Этот кабель позже назовут “кабелем жизни”.

23 сентября 1942 года блокада была прорвана. Как отмечала Ольга Берггольц:

“…Он пришел к нам, он первый прорвал блокаду, волховстроевский ленинский свет, свет с дорогой Большой земли”.

Архитектурное наследие: ампир и уют

Волхов заслуженно можно назвать заповедником советской архитектуры, в частности, сталинского ампира. Ярчайший пример — Дворец культуры Волховского алюминиевого завода (ДК ВАЗ), открытый в 1952 году на главной площади.

Перед ним установлен памятник Ленину, появившийся в 1965 году на месте демонтированной скульптуры Сталина. Интересно, что этот памятник ранее экспонировался на международной ярмарке в Сирии.

Помимо монументальных зданий, в городе встречаются уютные кварталы двухэтажных домов, по всей видимости, возведенных пленными немцами в послевоенный период.

Храмы и новые общественные пространства

Самая старая церковь города, Храм Архангела Михаила, находится на левом берегу и датируется первой половиной XIX века.

В советское время он пережил тяжелые времена, используясь как склад и цех молокозавода, пока к 90-м годам не превратился в руины, которые затем были переданы РПЦ для восстановления.

На правом берегу выделяется собор Андрея Первозванного, возведенный в 2019 году в традициях русского деревянного зодчества на средства градообразующего предприятия — “ФосАгро”.

Рядом с ним располагается музейно-выставочный центр «Пятнадцатый элемент», разместившийся в здании бывшего музея и водонапорной башне, где когда-то тренировались парашютисты.

Это место, где “проводятся увлекательные экскурсии, посвященные отечественной науке и истории волховской промышленности”, сегодня можно считать самым интересным общественным пространством города.

Зеленые легкие Волхова

Город не забыл и об озеленении, особенно в районах, пострадавших от промышленных выбросов. На левом берегу расположен Ильинский парк, а на правом — парк имени 40‑летия ВЛКСМ.

Создание последнего инициировал главный инженер Волховского алюминиевого завода Владимир Почивалов. Он “сам разработал проект озеленения города, который во время субботников реализовывали местные жители”.

На берегах Волхова высадили множество пород деревьев, а современное благоустройство включает детские городки и ухоженную набережную, с которой приятно осматривать волховские просторы.