Пулково спасет "Морской фасад": Петербург хочет объединить порт и аэропорт

Власти Санкт-Петербурга намерены интегрировать два крупных инфраструктурных проекта — пассажирский порт «Морской фасад» и аэропорт Пулково. Договор на юридическую поддержку этой инициативы уже подписан.
Порт «Морской фасад» работает с убытками, и реорганизация как раз направлена на его финансовую стабилизацию.
Кроме того, это позволит улучшить управление транспортной сетью города. Подробности технической стороны объединения еще уточняются. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Вице-губернатор Кирилл Поляков подчеркнул, что порт свыше пяти лет не принимает круизные лайнеры, а его доходов не хватает на эксплуатацию объектов.
Присоединение к Пулково избавит бюджет города от дополнительных расходов.