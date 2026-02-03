Городовой / Город / Пулково спасет "Морской фасад": Петербург хочет объединить порт и аэропорт
Пулково спасет "Морской фасад": Петербург хочет объединить порт и аэропорт

Опубликовано: 3 февраля 2026 11:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Власти Санкт-Петербурга намерены интегрировать два крупных инфраструктурных проекта — пассажирский порт «Морской фасад» и аэропорт Пулково. Договор на юридическую поддержку этой инициативы уже подписан.

Порт «Морской фасад» работает с убытками, и реорганизация как раз направлена на его финансовую стабилизацию.

Кроме того, это позволит улучшить управление транспортной сетью города. Подробности технической стороны объединения еще уточняются. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Вице-губернатор Кирилл Поляков подчеркнул, что порт свыше пяти лет не принимает круизные лайнеры, а его доходов не хватает на эксплуатацию объектов.

Присоединение к Пулково избавит бюджет города от дополнительных расходов.

Юлия Аликова
Город
