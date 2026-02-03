Пулково спасет "Морской фасад": Петербург хочет объединить порт и аэропорт

Новости по теме

Тысячи людей приезжали не к тому терминалу и это повториться вновь: в чем разница между Пулково и Пулково-1

Петербург в небе: новый логотип Пулково соединил мосты и крылья

Петербургский бюджет-2025: доходы взлетели до 1,4 трлн, долг — на минимуме

Вместо 87 рублей за буханку — я трачу 37 рублей: простой рецепт, который экономит вам половину бюджета на еду

Хитрый трюк из супермаркета, который спасет ваш бюджет: вот как надо хранить продукты, чтобы они не портились

