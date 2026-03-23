Берем колбаски и консервы - получаем вкуснейшую запеканку на ужин, готовится на одной сковороде
Берем колбаски и консервы - получаем вкуснейшую запеканку на ужин, готовится на одной сковороде

Опубликовано: 23 марта 2026 02:18
 Проверено редакцией
Городовой ру
Рецепт запеканки с консервированной фасолью и колбасками от британского повара

После рабочего дня обычно нет желания подолгу стоять у плиты. Британский повар Мэри Берри рекомендует приготовить запеканку с колбасками и фасолью — вариант сытного ужина, который требует минимум усилий и посуды. Блюдо готовится в одной сковороде: колбаски обжариваются до румяной корочки, а затем медленно тушатся с овощами, фасолью и томатным соусом. Пока запеканка томится, можно заниматься своими делами — большая часть процесса не требует внимания.

Список продуктов:

  • 8 качественных колбасок
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 крупная луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 моркови
  • 400 г консервированных томатов
  • 2 столовые ложки томатной пасты
  • 400 г консервированной белой фасоли
  • 300 мл куриного бульона
  • 1 чайная ложка сушёного тимьяна или смеси трав
  • 1 лавровый лист
  • соль, чёрный перец — по вкусу

Разогрейте масло в большой кастрюле или глубокой сковороде с крышкой. Обжарьте колбаски со всех сторон до золотистой корочки. Выньте их и отложите в сторону.

В ту же сковороду добавьте нарезанные соломкой лук и морковь. Готовьте, пока овощи не станут мягкими. Добавьте чеснок и томатную пасту, перемешайте и прогрейте минуту, чтобы раскрылся аромат. Следите, чтобы паста не подгорела.

Добавьте консервированные помидоры, тимьян, лавровый лист, соль и перец. Верните колбаски в сковороду и залейте куриным бульоном.

Накройте крышкой и тушите 30 минут, периодически помешивая.

Добавьте фасоль и готовьте без крышки ещё 15–20 минут, пока соус не загустеет.

Подавайте запеканку как самостоятельное блюдо или с картофельным пюре, хрустящим хлебом или отварными овощами. Мэри Берри называет это блюдо отличным решением для ужина в будни, когда нет времени на готовку.

Ранее Городовой рассказал, как приготовить закуску из шампиньонов.

Автор:
Алина Владимирова
