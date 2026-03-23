Берем колбаски и консервы - получаем вкуснейшую запеканку на ужин, готовится на одной сковороде

После рабочего дня обычно нет желания подолгу стоять у плиты. Британский повар Мэри Берри рекомендует приготовить запеканку с колбасками и фасолью — вариант сытного ужина, который требует минимум усилий и посуды. Блюдо готовится в одной сковороде: колбаски обжариваются до румяной корочки, а затем медленно тушатся с овощами, фасолью и томатным соусом. Пока запеканка томится, можно заниматься своими делами — большая часть процесса не требует внимания.
Список продуктов:
- 8 качественных колбасок
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 1 крупная луковица
- 2 зубчика чеснока
- 2 моркови
- 400 г консервированных томатов
- 2 столовые ложки томатной пасты
- 400 г консервированной белой фасоли
- 300 мл куриного бульона
- 1 чайная ложка сушёного тимьяна или смеси трав
- 1 лавровый лист
- соль, чёрный перец — по вкусу
Разогрейте масло в большой кастрюле или глубокой сковороде с крышкой. Обжарьте колбаски со всех сторон до золотистой корочки. Выньте их и отложите в сторону.
В ту же сковороду добавьте нарезанные соломкой лук и морковь. Готовьте, пока овощи не станут мягкими. Добавьте чеснок и томатную пасту, перемешайте и прогрейте минуту, чтобы раскрылся аромат. Следите, чтобы паста не подгорела.
Добавьте консервированные помидоры, тимьян, лавровый лист, соль и перец. Верните колбаски в сковороду и залейте куриным бульоном.
Накройте крышкой и тушите 30 минут, периодически помешивая.
Добавьте фасоль и готовьте без крышки ещё 15–20 минут, пока соус не загустеет.
Подавайте запеканку как самостоятельное блюдо или с картофельным пюре, хрустящим хлебом или отварными овощами. Мэри Берри называет это блюдо отличным решением для ужина в будни, когда нет времени на готовку.
Ранее Городовой рассказал, как приготовить закуску из шампиньонов.