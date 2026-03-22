Супер-закуска из шампиньонов за 20 минут: самый быстрый маринад
Супер-закуска из шампиньонов за 20 минут: самый быстрый маринад

Опубликовано: 22 марта 2026 14:24
 Проверено редакцией
Эти маринованные грибы получаются невероятно ароматными, сочными и насыщенными по вкусу.

Благодаря обжарке грибы приобретают аппетитную румяную корочку, а маринад с лимоном, чесноком и зеленью делает их по-настоящему яркими. Рецептом этой закуски поделилась автор Дзен-канала "Красилова Наталья".

Ингредиенты

шампиньоны — 500 г, лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, зелень (укроп, петрушка) — по вкусу, горчица в зёрнах — 1-2 ч. л., лимонный сок — 1 ст. л., кипяток — 50 мл, соль — около 1 ч. л.

Приготовление

Сначала я подготавливаю грибы. Хорошо их промываю, при необходимости обновляю срез ножки и разрезаю каждый шампиньон пополам. Стараюсь брать грибы примерно одного размера — так они равномерно готовятся и лучше пропитываются маринадом.

Разогреваю сковороду с небольшим количеством растительного масла и выкладываю грибы. Обжариваю сначала с одной стороны до румяной корочки, затем переворачиваю и довожу до готовности.

Горячие грибы сразу перекладываю в миску вместе с ароматным маслом — это важно для вкуса. Добавляю тонко нарезанный лук — он слегка «схватится» от горячих грибов и станет мягче.

Зелень мелко рублю и отправляю туда же. Чеснок пропускаю через пресс и тоже добавляю в миску. Вливаю лимонный сок, добавляю горчицу в зёрнах, немного кипятка и соль по вкусу. Всё хорошо перемешиваю, чтобы маринад равномерно распределился.

Накрываю миску плёнкой и убираю в холодильник минимум на 1 час. За это время грибы пропитаются и станут ещё вкуснее.

Примерное время приготовления: 20 минут + 1 час на маринование

Автор:
Александр Асташкин
