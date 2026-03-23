Вместо шашлыка на даче готовлю это: Вкусняшка да и только - мясо "отдыхает"

Уже сейчас многие дачники отправляются на выходные на участки, там в выходные очень много дел. Но не обходятся трудовые выходные на участке и без вкусного обеда, чаще всего на него готовят на мангале шашлык.
Если мариновать мясо долго и неохота, а вкусняшку с мангала съесть хочется, берите на вооружение другой рецепт, рассказывают о нём на канале "Дачные будни", обычное мясо просто "отдыхает".
Для приготовления вкусного блюда на мангале необходимо:
- 500 г картофеля;
- 2 упаковки ломтиков бекона;
- 50 г сливочного масла;
- пучок свежей зелени;
- соль.
Приготовление вкусного блюда на мангале по шагам
- Картошку необходимо очистить и нарезать ломтиками, чем тоньше они будут, тем быстрее приготовится блюдо.
- На шампуры насаживать ломтики картошки через один с кусочками бекона.
- Когда место на шампуре закончится, всю конструкцию заворачиваем в фольгу, чтобы получилось подобие "колбаски".
- Заготовки на шампурах ставим над разогретыми углями на мангал.
- Когда картошка стала мягкой (это можно определить при помощи зубочистки), снимаем фольгу.
- На этом этапе картошку с беконом нужно совсем немного подсолить по своему вкусу.
- Сливочное масло растираем с нарезанной зеленью, смазываем поверх бекона и картофеля и снова ставим шампуры на угли.
- Когда блюдо стало румяным, оно готово!
Точно вкуснее стандартного шашлыка, и приготовить быстрее, самый классный вариант обеда на даче!
