Вместо шашлыка на даче готовлю это: Вкусняшка да и только - мясо "отдыхает"

Опубликовано: 23 марта 2026 01:37
 Проверено редакцией
Рецепт вкусного блюда на мангале, для жарких дней.

Уже сейчас многие дачники отправляются на выходные на участки, там в выходные очень много дел. Но не обходятся трудовые выходные на участке и без вкусного обеда, чаще всего на него готовят на мангале шашлык.

Если мариновать мясо долго и неохота, а вкусняшку с мангала съесть хочется, берите на вооружение другой рецепт, рассказывают о нём на канале "Дачные будни", обычное мясо просто "отдыхает".

Для приготовления вкусного блюда на мангале необходимо:

  • 500 г картофеля;
  • 2 упаковки ломтиков бекона;
  • 50 г сливочного масла;
  • пучок свежей зелени;
  • соль.

Приготовление вкусного блюда на мангале по шагам

  1. Картошку необходимо очистить и нарезать ломтиками, чем тоньше они будут, тем быстрее приготовится блюдо.
  2. На шампуры насаживать ломтики картошки через один с кусочками бекона.
  3. Когда место на шампуре закончится, всю конструкцию заворачиваем в фольгу, чтобы получилось подобие "колбаски".
  4. Заготовки на шампурах ставим над разогретыми углями на мангал.
  5. Когда картошка стала мягкой (это можно определить при помощи зубочистки), снимаем фольгу.
  6. На этом этапе картошку с беконом нужно совсем немного подсолить по своему вкусу.
  7. Сливочное масло растираем с нарезанной зеленью, смазываем поверх бекона и картофеля и снова ставим шампуры на угли.
  8. Когда блюдо стало румяным, оно готово!

Точно вкуснее стандартного шашлыка, и приготовить быстрее, самый классный вариант обеда на даче!

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно приготовить вкусный салат из пекинской капусты.

Автор:
Марина Котова
Полезное
