Шинкую пекинку чуть ли ни каждый день: салат "Сытная вкуснятина" за 10 минут

Опубликовано: 18 марта 2026 22:31
 Проверено редакцией
Шинкую пекинку чуть ли ни каждый день: салат "Сытная вкуснятина" за 10 минут
Шинкую пекинку чуть ли ни каждый день: салат "Сытная вкуснятина" за 10 минут
Этот салат получается лёгким и сочным.

Хрустящая пекинская капуста, нежная ветчина и сладкая кукуруза отлично сочетаются между собой, а сухарики добавляют ту самую аппетитную хрустящую нотку. Рецептом быстрого салата поделилась автор Дзен-канала "Вкусные истории с Таней".

Ингредиенты

пекинская капуста — 500 г, ветчина — 200 г, кукуруза консервированная — 200 г, майонез — 200 г, сухарики — 150 г, соль — по вкусу, паприка — по желанию

Приготовление

Сначала я тонко шинкую пекинскую капусту и перекладываю её в большую миску. Ветчину нарезаю соломкой или небольшими кубиками — примерно под размер сухариков.

Кукурузу открываю и сливаю лишнюю жидкость, затем добавляю к остальным ингредиентам.

Если делаю сухарики самостоятельно, нарезаю батон, обжариваю на сковороде до золотистой корочки, добавляю немного соли и паприки.

Соединяю капусту, ветчину и кукурузу, добавляю майонез и слегка подсаливаю. Всё хорошо перемешиваю.

Сухарики добавляю либо сразу, либо уже перед подачей — так они остаются хрустящими.

Примерное время приготовления: 10 минут.

Ранее мы писали о том, как приготовить грузинскую закуску из баклажанов с орехами.

