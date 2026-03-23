В теплице в марте – первым делом: проделайте этот простой трюк – и урожай будете вывозить тачками

Чтобы урожай получился шикарным, необходимо заблаговременно о нем позаботиться. Оптимальным периодом для начала мероприятий по повышению урожайности является март. Несмотря на низкие температуры воздуха, в тепличных условиях почва постепенно прогревается под воздействием солнечного света.
Агроном Ксения Давыдова рассказала о методе оздоровления тепличного грунта посредством посева сидератов. Такой подход способствует обогащению почвы питательными элементами, регулированию уровня кислотности и насыщению грунта кислородом.
Для использования в условиях парника предпочтительными сидератами являются овес или гречиха. К моменту подготовки к пересадке основных культур эти растения успевают сформировать достаточную зеленую массу. Все, что вам будет нужно сделать – это заделать сидераты в почву в процессе перекопки.
Эти простые манипуляции насытят почву необходимыми питательными элементами и сделают грунт легким и здоровым.
Ранее мы рассказали, чем заменить поликарбонат в теплицах.