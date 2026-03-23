В теплице в марте – первым делом: проделайте этот простой трюк – и урожай будете вывозить тачками
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Вывожу отеки с лица с помощью двух ложек – а морщины разглаживаются без ботокса: простой метод лимфодренажа Полезное
Идеальный ПП-торт, который позволяют себе есть даже известные модели – готовится полчаса Полезное
В конце марта антуриуму – важнее воды: 1 шт. в воду – и алые "паруса" лезут без продыху как угорелые, один за другим Полезное
Не эклеры, а проще и вкуснее: Готовлю классный десерт-рулет из заварного теста за 30 минут Полезное
Россиянка решилась на эксперимент – съездила в Европу: местные сказали всю правду в лицо Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

В теплице в марте – первым делом: проделайте этот простой трюк – и урожай будете вывозить тачками

Опубликовано: 23 марта 2026 02:43
 Проверено редакцией
Городовой ру
В марте обязательно сделайте это в теплице

Чтобы урожай получился шикарным, необходимо заблаговременно о нем позаботиться. Оптимальным периодом для начала мероприятий по повышению урожайности является март. Несмотря на низкие температуры воздуха, в тепличных условиях почва постепенно прогревается под воздействием солнечного света.

Агроном Ксения Давыдова рассказала о методе оздоровления тепличного грунта посредством посева сидератов. Такой подход способствует обогащению почвы питательными элементами, регулированию уровня кислотности и насыщению грунта кислородом.

Для использования в условиях парника предпочтительными сидератами являются овес или гречиха. К моменту подготовки к пересадке основных культур эти растения успевают сформировать достаточную зеленую массу. Все, что вам будет нужно сделать – это заделать сидераты в почву в процессе перекопки.

Эти простые манипуляции насытят почву необходимыми питательными элементами и сделают грунт легким и здоровым.

Ранее мы рассказали, чем заменить поликарбонат в теплицах.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью