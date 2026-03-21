Поликарбонат для теплицы – на свалку: делаем переносной парник из бюджетного материала – радость не знает предела

Сейчас наблюдается тенденция отказа дачников от использования поликарбоната при строительстве теплиц. Это связано с высокой стоимостью материала и трудностью его монтажа.
В качестве альтернативы агроном Ксения Давыдова рекомендует использование спанбонда для создания парников. Этот материал обеспечивает надежную защиту растений от неблагоприятных погодных условий и характеризуется простотой сборки и демонтажа.
Процесс сооружения такого парника включает создание каркаса из металлических дуг или деревянного бруса, последующее плотное натяжение спанбонда и его фиксацию строительным степлером или зажимами.
Такое укрытие способствует быстрому прогреву почвы. Дополнительным бонусом является возможность регулирования вентиляции. Достаточно сдвинуть спанбонд в жаркую погоду, чтобы обеспечить приток воздуха в парник.
Ранее мы рассказали, как сажать жимолость.