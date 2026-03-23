Городовой / Полезное / Беру 2 свеклы и 1 банку горошка – а на выходе получаю сытный и вкусный салат: исчезает со стола первым
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Вывожу отеки с лица с помощью двух ложек – а морщины разглаживаются без ботокса: простой метод лимфодренажа Полезное
Идеальный ПП-торт, который позволяют себе есть даже известные модели – готовится полчаса Полезное
В конце марта антуриуму – важнее воды: 1 шт. в воду – и алые "паруса" лезут без продыху как угорелые, один за другим Полезное
Не эклеры, а проще и вкуснее: Готовлю классный десерт-рулет из заварного теста за 30 минут Полезное
Россиянка решилась на эксперимент – съездила в Европу: местные сказали всю правду в лицо Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Беру 2 свеклы и 1 банку горошка – а на выходе получаю сытный и вкусный салат: исчезает со стола первым

Опубликовано: 23 марта 2026 00:12
 Проверено редакцией
Беру 2 свеклы и 1 банку горошка – а на выходе получаю сытный и вкусный салат: исчезает со стола первым
Беру 2 свеклы и 1 банку горошка – а на выходе получаю сытный и вкусный салат: исчезает со стола первым
Legion-Media
Удачный вариант и на праздник, и на каждый день 

Автор кулинарного блога "Готовим с Оксаной Пашко" (18+) поделилась простым рецептом необычного, но вкусного салата со свеклой. Готовится очень просто, из элементарных ингредиентов. Отлично подойдет как для повседневного, так и для праздничного меню. Станет отличной альтернативой надоевшим "Винегрету" и "Шубе".

Что потребуется:

  • свекла – 2 шт. ;
  • зеленый горошек – 1 банка;
  • маринованные шампиньоны или опята – 150 г;
  • зеленый лук – 5 перьев;
  • петрушка – 5 веточек;
  • подсолнечное масло – 3 столовые ложки;
  • сок лимона или яблочный уксус – 1 чайная ложка;
  • мед – 1 чайная ложка;
  • соль – 1/3 чайной ложки или по вкусу;
  • зубчик чеснока – 2 зубчика.

Как приготовить:

В первую очередь отварите или запеките свеклу до готовности. Натрите ее на крупной терке или на терке для овощей по-корейски. Отправьте в салатник. С консервированного горошка слейте жидкость и добавьте его к свекле.

Переложите маринованные шампиньоны или опята на бумажную салфетку, чтобы ушла лишняя влага. Затем мелко нарежьте их и отправьте в салатник. Зелень мелко порубите ножом, добавьте к свекле.

Теперь приготовьте заправку: в отдельной миске смешайте подсолнечное масло, сок лимона или яблочный уксус, мед, соль и измельченный чеснок. Перемешайте, заправьте салат получившимся соусом и подайте к столу. Домашних будет за уши не оттащить от такого блюда.

Ранее мы поделились еще одним интересным рецептом салата со свеклой.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 3
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью