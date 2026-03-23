Беру 2 свеклы и 1 банку горошка – а на выходе получаю сытный и вкусный салат: исчезает со стола первым

Автор кулинарного блога "Готовим с Оксаной Пашко" (18+) поделилась простым рецептом необычного, но вкусного салата со свеклой. Готовится очень просто, из элементарных ингредиентов. Отлично подойдет как для повседневного, так и для праздничного меню. Станет отличной альтернативой надоевшим "Винегрету" и "Шубе".
Что потребуется:
- свекла – 2 шт. ;
- зеленый горошек – 1 банка;
- маринованные шампиньоны или опята – 150 г;
- зеленый лук – 5 перьев;
- петрушка – 5 веточек;
- подсолнечное масло – 3 столовые ложки;
- сок лимона или яблочный уксус – 1 чайная ложка;
- мед – 1 чайная ложка;
- соль – 1/3 чайной ложки или по вкусу;
- зубчик чеснока – 2 зубчика.
Как приготовить:
В первую очередь отварите или запеките свеклу до готовности. Натрите ее на крупной терке или на терке для овощей по-корейски. Отправьте в салатник. С консервированного горошка слейте жидкость и добавьте его к свекле.
Переложите маринованные шампиньоны или опята на бумажную салфетку, чтобы ушла лишняя влага. Затем мелко нарежьте их и отправьте в салатник. Зелень мелко порубите ножом, добавьте к свекле.
Теперь приготовьте заправку: в отдельной миске смешайте подсолнечное масло, сок лимона или яблочный уксус, мед, соль и измельченный чеснок. Перемешайте, заправьте салат получившимся соусом и подайте к столу. Домашних будет за уши не оттащить от такого блюда.
