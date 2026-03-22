Раневская советовала не задаваться этим вопросом: ответ не даст ничего хорошего – актриса знала толк в людях
Раневская советовала не задаваться этим вопросом: ответ не даст ничего хорошего – актриса знала толк в людях

Опубликовано: 22 марта 2026 23:16
 Проверено редакцией
legion-media
Цитаты великой Фаины Раневской

Фаина Георгиевна Раневская признана не только выдающейся актрисой, но и личностью, чьи острый ум и исключительное чувство юмора принесли ей не меньшую известность. Даже те, кто не знаком с ее кинематографическими работами, без труда назовут несколько ее ярких цитат.

Помимо саркастических высказываний, Раневская также давала весьма ценные рекомендации, к которым всегда прислушивались. В качестве примера можно привести ее ответ на извечный вопрос, волнующий многих: «Что обо мне подумают?»

«А меня никогда не волновало, что подумают люди. Разве волнует кошку, что о ней думают мыши? Нет, конечно! Стоит только задуматься о том, что скажут люди, как жизнь сразу же начинает катиться к чертям. Опасный это вопрос — лучше никогда его не задавать. Ни себе, ни окружающим».

Многие разделяют позицию Фаины Георгиевны по этому вопросу. Тем не менее, в реальной жизни ситуация часто складывается иначе, и люди постоянно беспокоятся о том, как они воспринимаются окружающими. Полностью избавиться от подобных мыслей достаточно сложно.

