Раневская советовала не задаваться этим вопросом: ответ не даст ничего хорошего – актриса знала толк в людях

Фаина Георгиевна Раневская признана не только выдающейся актрисой, но и личностью, чьи острый ум и исключительное чувство юмора принесли ей не меньшую известность. Даже те, кто не знаком с ее кинематографическими работами, без труда назовут несколько ее ярких цитат.

Помимо саркастических высказываний, Раневская также давала весьма ценные рекомендации, к которым всегда прислушивались. В качестве примера можно привести ее ответ на извечный вопрос, волнующий многих: «Что обо мне подумают?»

«А меня никогда не волновало, что подумают люди. Разве волнует кошку, что о ней думают мыши? Нет, конечно! Стоит только задуматься о том, что скажут люди, как жизнь сразу же начинает катиться к чертям. Опасный это вопрос — лучше никогда его не задавать. Ни себе, ни окружающим».