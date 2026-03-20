Кто такой "скуф": откуда взялось слово и почему мем стал популярным – простое объяснение
Кто такой "скуф": откуда взялось слово и почему мем стал популярным – простое объяснение

Опубликовано: 20 марта 2026 19:16
 Проверено редакцией
Разбираемся в молодёжном сленге

Молодежный сленг изобилует разнообразными терминами, которые зачастую вызывают затруднения в понимании у представителей старшего поколения. В качестве примера можно привести слово "скуф". Все знают, что быть им – плохо, однако точное значение слова остается неясным для многих. В данном материале мы дадим разъяснение понятия "скуф".

Изначально данный термин возник в условиях негативных обстоятельств, являясь оскорбительным сокращением фамилии Алексея Скуфьина, администратора популярного веб-форума. Впоследствии это слово быстро укоренилось и получило широкое распространение в интернет-пространстве.

Со временем термин утратил свою агрессивную окраску и приобрел ироничный характер, используясь для обозначения людей, ведущих нездоровый образ жизни. Классическим примером "скуфа" может служить персонаж Сергей Юрьевич Беляков из телепередачи "Наша Russia" – неопрятный мужчина из Таганрога, ведущий диалоги с телевизором.

Уместно использовать это слово в отношении лиц, пренебрегающих физической активностью и ведущих малоподвижный образ жизни.

Ранее мы рассказали о народных приметах на 21 марта.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
