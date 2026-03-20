Народные приметы на 21 марта – день Вербоносицы: что укажет на возврат морозов

Народные приметы на день Вербоносицы

В народном календаре 21 марта традиционно отмечается как Вербоносица или Весенний солнцеворот. Этот период знаменует собой начало астрономической и фактической весны, когда продолжительность дня становится равной ночи.

Многие поверья, связанные с Вербоносицей, непосредственно связаны с вербой, которая в некоторых регионах уже начинает цвести, что и дало название этому дню. На Руси к вербе относились с глубоким почетом. В день Вербоносицы было принято приносить в дом веточки для привлечения удачи и благополучия.

Что нужно делать 21 марта

Следуя народным приметам, матери в Вербоносицу слегка похлестывали детей веточками вербы, чтобы обеспечить им крепкое здоровье.

В этот день рекомендуется посетить родственников, пообщаться с близкими людьми и провести время за ужином в кругу семьи, дабы избежать разногласий и обеспечить мирное и гармоничное течение всего года.

В древности, в честь Весеннего солнцестояния, жители деревень разжигали большие костры для защиты от невзгод и трудностей.

Рекомендуется сосредоточиться на позитивных мыслях для обеспечения благополучия в жизни. Негативные мысли могут привлечь нежелательные события.

Хорошо провести генеральную уборку в доме. В старину на Руси весной было принято подметать пол вербой для очищения от негативной энергии, накопившейся за зиму. Собранный мусор и ветки затем сжигались в печи или костре.

Что нельзя делать 21 марта

В день Весеннего солнцестояния не рекомендуется проявлять гнев, вступать в конфликты, повышать голос на окружающих и использовать бранные слова.

Не рекомендуется давать деньги в долг 21 марта, чтобы избежать финансовых затруднений в будущем.

Приметы погоды на 21 марта

Если верба зацвела, а снег ещё не растаял, ожидается потепление.

Усиление ветра в ночь на 21 марта предвещает приход тепла.

Если погодные условия в этот день неблагоприятны, то следует ожидать продолжительного периода низких температур.

Согласно поверьям, погодные условия в день Весеннего равноденствия определяют характер предстоящего лета. Солнечная погода предвещает жаркое лето, тогда как похолодание, снегопад или дождь указывают на дождливое лето.

Встреча жаворонка в этот день считается благоприятным знаком, предвещающим потепление.

Появление зяблика, напротив, расценивалось как неблагоприятный знак, указывающий на холодную весну.

