Вишне и черешне в марте – обязательно: разводим 700 г в воде – и ни монилиоза, ни коккомикоза, урожай будет спасен

Каждый садовод мечтает о богатом урожае крупной и сладкой вишни и черешни. Но для этого важно не только обеспечить эти культуры питанием, но и обработать их от вредителей и болезней, включая монилиоз и коккомикоз. Чем именно, объяснила опытный садовод, автор Дзен-канала "Сад-огород Life" (18+).
Искореняющая обработка
По словам эксперта, до набухания и распускания почек важно провести обработку, которая искоренит и вредителей, и болезни. Для этого подойдет крепкий раствор мочевины. Чтобы его приготовить, понадобится развести 700 граммов средства в 1 литре горячей воды, чтобы гранулы полностью растворились.
Затем следует долить 9 литров воды. Перелить полученный раствор в опрыскиватель и тщательно обработать вишню и черешню.
"Важно проходить напором каждую веточку и обязательно обработать сам ствол. Также опрыскайте прикорневую зону, чтобы убрать патогенные микрорганизмы в грунте под деревом", – подчеркнула садовод.
Как это работает
Раствор мочевины ликвидирует споры коккомикоза и монилиоза, которые считаются главными "болячками" косточковых культур. Эти грибковые инфекции очень быстро распространяются, поэтому пренебрегать весенней обработкой не стоит. Кроме того, мочевина послужит отличной азотной подкормкой, которая нужна весной для роста листвы. По влажному грунту это удобрение отлично впитывается и доходит до корней.
