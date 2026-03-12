Чем обработать яблони и груши от монилиоза и вредителей ранней весной: вазелином или медью – биолог дала четкий ответ

В давнем споре дачников поставлена точка

Многие садоводы задаются вопросом: чем лучше обработать яблони, груши и другие плодовые деревья ранней весной – вазелином или медью. Кандидат сельскохозяйственных наук, биолог Юлия Кондратенок в Дзен-канале Procvetok (18+) дала четкий ответ на этот вопрос. В многолетнем споре дачников поставлена точка. Ошибались многие.

По словам эксперта, на самом деле лучше провести две обработки сада: и вазелиновым маслом, и препаратами меди, но при этом грамотно разнести их по времени. В результате яблони, груши и другие плодовые деревья будут защищены не только от грибковых заболеваний, включая монилиоз и паршу, но и от вредителей.

Обработка вазелиновым маслом

Как объяснила Юлия Кондратенок, сначала сад следует обработать вазелиновым маслом. Такое опрыскивание по еще спящим почкам избавит плодовые деревья от многих вредителей, перекрыв им доступ к кислороду.

Обработка медью

А спустя 2-3 недели, как только почки начнут раскрываться, следует обработать сад бордоской жидкостью или азофосом. Раствор попадет на молодые зеленые части и защитит их от парши, монилиоза и других грибковых заболеваний.

Если же опрыскать яблони и груши бордоской жидкостью до распускания почек, то будут ликвидированы только споры на поверхности коры и почек. И затем понадобится еще одна обработка от болезней.

Как приготовить растворы для обработки

Вазелиновый раствор

Чтобы приготовить вазелиновый раствор, нужно смешать 100 миллилитров вазелинового масла, 30 миллилитров воды и 10 миллилитров зеленого мыла. Взбить все до однородности, затем развести в 3 литрах воды и обильно опрыскать плодовые деревья и кустарники.

3%-ная бордоская жидкость

Для приготовления 1%-ного раствора бордоской жидкости нужно развести 100 граммов медного купороса в 1 литре горячей воды. Работать важно в пластиковой таре. Затем следует долить 4 литра воды и все размешать. В другой емкости необходимо смешать 150 граммов извести и 5 литров холодной воды. Хорошо перемешать. После нужно тонкой струйкой влить раствор медного купороса в известковое молочко. Опрыскать плодовые деревья.

Раствор азофоса

Для опрыскивания можно использовать раствор азофоса 1%. Чтобы его приготовить, нужно растворить 100 граммов азофоса в 10 литрах воды. Полученный состав вылить в опрыскиватель и обильно обработать плодовые деревья.

