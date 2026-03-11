В марте яблоне – обязательно: как перехватить инициативу у парши – упреждающий удар по заветам экспертов

Чем обработать яблоню, чтобы не оставить грибку ни малейшего шанса

Парша – распространенное грибковое заболевание плодовых деревьев. Когда листья покрываются оливковыми пятнами, а яблоки – пробковыми трещинами, принимать меры уже поздно: грибок глубоко проник в ткани дерева. Но в марте у вас еще есть шанс нанести упреждающий удар по врагу. О том, как это сделать, рассказал автор Дзен-канала «Органический фермер».

Устраните источник инфекции в почве

Грибок особенно вольготно чувствует себя в опавшей листве. Как только в марте снег начнет оттаивать, уберите граблями все листья и сожгите их (или закопайте за участком – но не добавляйте в компост).

Затем перекопайте почву в приствольном круге, чтобы споры грибка быстро разложились под влиянием микроорганизмов и не смогли распространиться по поверхности.

Опрыскайте яблоню и приствольный круг раствором карбамиды, который выжжет все грибковые споры. Размешайте 500 г карбамида в 10 л воды и проведите обработку. Так вы не только уничтожите споры, но и подкормите яблоню азотом.

Проведите санитарную обрезку

Также грибок любит загущенную крону деревьев. Внутри после дождя или росы для грибка возникают идеальные условия. Поэтому до начала сокодвижения важно удалить все пораженные, сломанные и сухие ветки. Крону нужно обрезать так, чтобы каждая ветка находилась под солнцем и «дышала».

А чтобы инфекция не попала в рану, замазывайте срезы садовым варом.

Обработайте дерево медьсодержащими препаратами

Чаще всего яблоню в марте обрабатывают медьсодержащими препаратами – такими как 3% Бордоская жидкость, медный купорос (100 г на 10 л воды) или хлорокись меди.

Зараженные ткани медь вылечить не сможет, однако все споры грибка на поверхности дерева она точно уничтожит.

Воспользуйтесь системными фунгицидами

Воспользуйтесь препаратами, которые проникают внутрь тканей и обеспечивают его защиту изнутри. В марте подходят такие средства, как Хорус, Скор или Раек.

Препараты в дальнейшем обязательно нужно чередовать, поскольку они вызывают у грибка привыкание.

Меры предосторожности

Перед обработкой обязательно наденьте защитные очки, перчатки и респиратор, поскольку медный купорос и системные фунгициды – химические препараты. Прежде чем их использовать, убедитесь в неистекшем сроке годности.

Не забывайте обрабатывать и приствольный круг. В противном случае очаг инфекции останется нетронутым.

Наконец, заранее ознакомьтесь с прогнозом погоды. Если вы опрыскаете яблоню, а через час-два пройдет дождь, препарат просто смоется.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как подкармливать рассаду перца в 2026 году.