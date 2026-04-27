Если желтеет лук - срочно: 2 ложки в лейку - и зеленеет на глазах, экстренная реанимация

Желтеющие перышки озимого лука вызывают серьезные опасения у дачников. Причин такого состояния культуры может быть множество. Одна из наиболее распространенных – это недостаток питательных веществ в почве. Важно принять соответствующие меры, иначе велик рист потери урожая.
Быстрая реанимация лука
Опытный агроном Ксения Давыдова предлагает эффективное решение для спасения пожелтевшего лука. Эксперт рекомендует использовать подкормку на основе аммиачной селитры. Для приготовления раствора необходимо две столовые ложки удобрения растворить в десяти литрах воды. Тщательно перемешайте смесь. Важно помнить, что перед внесением подкормки лук следует предварительно полить обычной водой, чтобы избежать возможных ожогов.
Весной луку особенно необходим азот. Этот элемент играет ключевую роль в активном росте зеленой массы и повышении устойчивости растения к болезням.
"Азот, содержащийся в аммиачной селитре, является мощным стимулятором для озимого лука в этот критический период. Он не только способствует быстрому наращиванию сочной зеленой ботвы, но и укрепляет клеточные стенки, делая растение более устойчивым к весенним перепадам температур и возможным атакам вредителей", - считает Ксения Давыдова.
Таким образом, подкормка аммиачной селитрой – это не просто "лечение" симптома, а комплексная поддержка растения на этапе активного роста.
