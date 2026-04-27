Что надежнее в российских условиях: Haval или Chery – эксперт дал четкий ответ

Многие водители все чаще задаются вопросом: что надежнее в условиях российских дорог – Haval или Chery. Что чаще ломается, сколько живут двигатели и коробки, а также какой из автомобилей реже приезжает в сервис, – на эти вопросы ответил эксперт, автор Дзен-канала "Колеса плюс" (18+).

По стоимости, внешнему виду и оснащению китайские кроссоверы Haval и Chery вполне сопоставимы. Но по итогам их эксплуатации на российских дорогах картина заметно меняется.

Что чаще ломается у Haval и Chery

Владельцы Haval Jolion, F7 и Dargo чаще обращаются в сервисные центры для ремонта подвески. Втулки стабилизатора приходят в негодность в среднем через 25 000-40 000 километров пробега, стойки стабилизатора – спустя 40 000-60 000 километров, сайлентблоки рычагов – через 60 000-90 000. Амортизаторы служат примерно 70 000 километров.

Подвеска у Haval настроена мягко и обеспечивает комфорт даже на разбитой дороге. Но быстрее изнашивается. Кузов при этом не поражается коррозией как минимум 2-3 года.

Что касается Chery Tiggo 4, Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro, то здесь по подвеске обращений заметно меньше. Она более жесткая, а потому стойки стабилизатора приходится менять только через 60 000-80 000 километров, а амортизаторы терпят все 90 000.

Однако автовладельцам часто докучают мелкие проблемы с электроникой, включая ошибки датчиков давления и температуры, сбой мультимедийной системы, некорректную адаптацию трансмиссии, ошибки системы помощи водителю. Чаще всего, проблему решает обновление программного обеспечения или перепрошивка блоков.

Самый чувствительный узел – трансмиссия

Здесь различия между Haval и Chery уже не такие заметные. Так, на Haval F7, Haval Jolion, Haval Dargo, Chery Tiggo 8 Pro установлены роботизированные коробки 7DCT. В условиях городской эксплуатации могут появляться рывки при трогании, перегрев сцепления и задержки переключения передач.

Если манера вождения спокойная, а масло в трансмиссии меняется каждые 40 000-50 000 километров, то сцепление прослужит 120 000-150 000 километров. При агрессивной езде этот ресурс сокращается.

На Chery Tiggo 4 и Chery Tiggo 7 Pro установлены вариаторы CVT. Они отличаются плавным движением и отсутствием резких переключений. Однако чувствительны к перегреву и плохо переносят резкие старты. Если менять масло в коробке каждые 40 000 километров, то ресурс вариатора может достигать 150 000 километров.

Что касается двигателей, то у обоих брендов они могут работать без капитального ремонта как минимум до 200 000 километров.

Стоимость обслуживания

По затратам обслуживание Haval и Chery находится примерно на одном уровне. Запчасти в настоящее время доступны. Вместе с тем многие автомобилисты отмечают, что Haval реже ломается внезапно, но требует более дорогостоящего ремонта. Chery, наоборот, отличается большей доступностью за счет дешевых деталей и распространенности сервиса.

Что показала длительная эксплуатация

Самыми беспроблемными комбинациями оказались:

атмосферный двигатель + классический автомат;

турбомотор + вариатор при спокойной езде.

Более требовательный вариант – турбо+роботизированная коробка, особенно если автомобиль используется в условиях городской езды и для коротких зимних поездок.

Вывод: что надежнее – Haval или Chery

Haval порадовал крепким кузовом, но огорчил более частым ремонтом подвески.

У Chery меньше механических поломок, но больше мелких обращений по электронике.

На запас прочности старых японских авто здесь рассчитывать, конечно, не приходится. Но и откровенно слабых узлов у современных моделей Haval и Chery пока не выявлено. При нормальной эксплуатации и регулярном обслуживании оба автомобиля ведут себя вполне предсказуемо.

Личный опыт автомобилистов

Автовладельцы поблагодарили эксперта за обзор и поделились собственными мыслями на этот счет:

"Chery Tiggo 4 Pro, пробег 56 000. Стойки стабилизатора поменял уже 2 раза. Шаровую одну меняли еще по гарантии. Сейчас отрывается сайлентблок левого рычага, но пока держится. Утром мало прогретый вариатор CVT18 пинается при включении задней передачи. Послезавтра поеду по гарантии подкрашивать пороги. Вот такие неисправности. Машине 3 года". "Электроника, а тем более ПО плохие что у тех, что у тех. Тут даже сложно выделить, что хуже, они просто плохие. Но у Chery хроническая проблема с ПП, особенно при поворотах руля. Тяга снижается минимум процентов на 40%. И новые прошивки во всех их новых изделиях проблему до сих пор не решили, лишь частично стало лучше в некоторых отдельных условиях". "Уже прошло около 40 Джолионов на работе и ни разу не перегревалась коробка и сцепление. И корозии на кузове с гальванической оцинковкой не видел с 2021 года ни разу. И коробку не меняли ни разу по гарантии даже на 200 000 километрах".

