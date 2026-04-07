Променял Toyota RAV4 на Haval F7: что из этого вышло – "плюсы" и скрытые "минусы" китайского кроссовера – честный отзыв

С какими проблемами пришлось столкнуться

Автомобилист, променявший Toyota RAV4 на Haval F7, поделился достоинствами, скрытыми недостатками и особенностями ТО китайского кроссовера после 155 000 километров пробега. Его честный отзыв опубликовал профильный портал 100km.ru.

"Плюсы" Haval F7

Мужчина купил Haval F7 2019 года в комплектации Elite за 1 674 000 рублей. Это решение было обдуманным. Кроссовер приятно удивил просторным салоном, добротной сборкой и простотой в выполнении регламентных работ. Менять масло, фильтры и даже некоторые датчики у Haval F7 можно было самостоятельно, что позволяло экономить на ТО.

"Минусы" Haval F7

Однако за явными преимуществами скрывались и существенные недостатки. Сиденья оказались коротковатыми, из-за неудачной конструкции "жабо" все ароматы с улицы проходили прямо в салон, да и подсветка была слабоватой. Но все основные неприятности начались после того, как истек срок гарантии. Поиск толкового мастера и качественных автозапчастей превратился в настоящий квест.

При этом уже после 19 700 километров двигатель начал дергаться из-за лямбда-зонда. По мере эксплуатации авто появился люфт стабилизатора, износился подшипник кардана и протерлась краска на 5-й двери. Многие дефекты были устранены самостоятельно, но некоторые узлы, включая трансмиссию, нуждались в особом внимании и соблюдении регламента.

Финансовая сторона

С одной стороны, благодаря самостоятельной замене масла и фильтров, стоимость ТО-5 удалось снизить с 32 000 до 13 000 рублей. Но, с другой стороны, эта выгода была "съедена" расходами на поиск автозапчастей и их чересчур частой заменой. Ведь ресурс некоторых комплектующих оставлял желать лучшего. Несмотря на все нюансы, автомобилист не жалеет, что купил "китайца".

Таким образом, китайские кроссоверы плотно вошли на российский рынок, но они требуют от автовладельца иного подхода. В том числе готовности тратить время и силы на поиск толковых мастеров и качественных запчастей.

