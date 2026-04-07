Городовой / Полезное / Семга отдыхает: знаю, как солить селедку вкуснее красной рыбы: 24 часа — и шедевр на столе
Семга отдыхает: знаю, как солить селедку вкуснее красной рыбы: 24 часа — и шедевр на столе

Опубликовано: 7 апреля 2026 14:43
 Проверено редакцией
Как посолить сельд - справится любой

Немногие хозяйки сами солят селедку. Большинство предпочитает покупать ее готовой, опасаясь, что не получится так же вкусно, как в магазине. Но опытные домашние кулинары уверяют: есть рецепт, по которому посолить селедку сможет каждый. В комментариях к опубликованному рецепту даже пишут «проще, чем яичницу пожарить».

Как выбрать селедку для засолки

Лучше брать свежемороженую тушку с головой — по глазам и жабрам проще всего определить свежесть. Рыба не должна пахнуть «ржавчиной» и иметь желтоватый налёт. Размораживать рыбу правильно в холодильнике. Это дольше, чем в воде или микроволновке, но результат того стоит.

Как посолить селедку

На 2 средние рыбки:

  • Вода 500–700 мл
  • Соль 3 столовые ложки
  • Сахар 1–1,5 столовой ложки
  • Лавровый лист 2–3 штуки
  • Перец чёрный горошком 8–10 штук
  • Душистый перец (по желанию) 5–6 горошин

Специи можно менять: кориандр, гвоздика, горчичный порошок — всё это даст новые оттенки.

Размораживаем и разделываем. Рыба должна оттаять, но не до конца — с полузамороженной тушкой работать легче. Отрезаем голову, хвост, плавники. Разрезаем брюшко, вынимаем внутренности. Тщательно выскабливаем чёрную плёнку — если её оставить, будет горчить.

Готовим рассол. В кастрюлю наливаем воду, добавляем соль, сахар, перец, лаврушку. Доводим до кипения, варим 2–3 минуты. Затем полностью остужаем.

Заливаем и убираем в холод. Укладываем тушки в банку или контейнер, заливаем остывшим рассолом. Если рассол не покрывает рыбу полностью, можно порезать рыбку на крупные куски. Закрываем крышкой и ставим в холодильник.

Ждём сутки. Через 24 часа селёдка готова. Можно пробовать!

Готовую селёдку нельзя оставлять в рассоле надолго — она станет слишком солёной. Лучше достать её, промокнуть бумажным полотенцем, нарезать кусочками и хранить в стеклянном контейнере в холодильнике, сбрызнув растительным маслом. Или залить свежим маслом с луком — так она простоит дольше.

Ранее Городовой рассказал, как правильно варить кофе в турке.

Автор:
Алина Владимирова
