Семга отдыхает: знаю, как солить селедку вкуснее красной рыбы: 24 часа — и шедевр на столе

Немногие хозяйки сами солят селедку. Большинство предпочитает покупать ее готовой, опасаясь, что не получится так же вкусно, как в магазине. Но опытные домашние кулинары уверяют: есть рецепт, по которому посолить селедку сможет каждый. В комментариях к опубликованному рецепту даже пишут «проще, чем яичницу пожарить».
Как выбрать селедку для засолки
Лучше брать свежемороженую тушку с головой — по глазам и жабрам проще всего определить свежесть. Рыба не должна пахнуть «ржавчиной» и иметь желтоватый налёт. Размораживать рыбу правильно в холодильнике. Это дольше, чем в воде или микроволновке, но результат того стоит.
Как посолить селедку
На 2 средние рыбки:
- Вода 500–700 мл
- Соль 3 столовые ложки
- Сахар 1–1,5 столовой ложки
- Лавровый лист 2–3 штуки
- Перец чёрный горошком 8–10 штук
- Душистый перец (по желанию) 5–6 горошин
Специи можно менять: кориандр, гвоздика, горчичный порошок — всё это даст новые оттенки.
Размораживаем и разделываем. Рыба должна оттаять, но не до конца — с полузамороженной тушкой работать легче. Отрезаем голову, хвост, плавники. Разрезаем брюшко, вынимаем внутренности. Тщательно выскабливаем чёрную плёнку — если её оставить, будет горчить.
Готовим рассол. В кастрюлю наливаем воду, добавляем соль, сахар, перец, лаврушку. Доводим до кипения, варим 2–3 минуты. Затем полностью остужаем.
Заливаем и убираем в холод. Укладываем тушки в банку или контейнер, заливаем остывшим рассолом. Если рассол не покрывает рыбу полностью, можно порезать рыбку на крупные куски. Закрываем крышкой и ставим в холодильник.
Ждём сутки. Через 24 часа селёдка готова. Можно пробовать!
Готовую селёдку нельзя оставлять в рассоле надолго — она станет слишком солёной. Лучше достать её, промокнуть бумажным полотенцем, нарезать кусочками и хранить в стеклянном контейнере в холодильнике, сбрызнув растительным маслом. Или залить свежим маслом с луком — так она простоит дольше.
