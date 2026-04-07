Чем интересен концертный зал в «Севкабель Порту»?

Концертный зал Sound в «Севкабель Порту» — это не просто площадка для выступлений, а настоящее пространство, где переплетаются индустриальная эстетика, творческая свобода и ритм современного города. Расположенный у воды, с панорамными окнами, он предлагает не только качественные концерты, но и неповторимую атмосферу, которая запоминается надолго.

Особенности площадки

Расположение и архитектура. Sound находится на Кожевенной линии, 40Б, в самом сердце «Севкабель Порта» — одного из самых динамичных пространств Петербурга. Здание сочетает элементы индустриального стиля с современными решениями, а близость к Финскому заливу создаёт уникальный панорамный вид.

Вместимость и планировка. Площадь зала — 2500 м², он рассчитан на 3000 зрителей. Два уровня пространства легко трансформируются под формат мероприятия: здесь можно организовать фан-зону, партер с сидячими местами или танцпол на балконе.

Техническое оснащение. Главная гордость Sound — профессиональное оборудование: акустическая система, мощный свет, LED-экран, дым-машины и спецэффекты. Это позволяет создавать яркие и запоминающиеся шоу даже для самых требовательных артистов.

Дополнительные удобства. В клубе есть отдельный служебный вход, зона разгрузки оборудования, охраняемая парковка и VIP-доступ. Для артистов и команды созданы все условия для комфортной работы.

История и современность

Клуб был открыт в 2022 году на месте музыкальной площадки «Морзе». С тех пор здесь выступали такие артисты, как рэпер Lil Krystalll, метал-группа AMATORY, основатель «Аукцыона» Леонид Фёдоров. В афише Sound можно найти концерты в самых разных жанрах: от андеграунда и электронной музыки до джаза, попа и независимого рока.

Помимо концертов, в клубе проводятся вечеринки, корпоративные и частные мероприятия. Sound подходит для событий любого формата — от уютных камерных встреч до масштабных шоу и фестивалей.

