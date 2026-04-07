На 9% дешевле: Петербург готовится к Пасхе без ценового шока

Крупные торговые сети Санкт-Петербурга не планируют резко повышать цены на яйца и ингредиенты для куличей перед Пасхой.
Об этом сообщил председатель ТАСС АКОРТ Станислав Богданов, отметив, что ритейлеры заранее запасают товары с учетом роста солнца в праздничную неделю.
Ретейлеры систематически работают по стабильным ценам на основные продукты и планируют закупки с поправкой на предпраздничный ажиотаж, поэтому скачков стоимости яиц или пасхальной продукции в городе не ожидается, указано в сообщении.
По данным АКОРТ, набор для классического кулича в Петербурге в 2026 году стал на 9% дешевле, чем в прошлом году, еще больше упала цена на сливочное масло.
Богданов добавил, что готовые куличи продаются от 40 рублей. Кроме того, стоимость ингредиентов в локальных сетях соответствует среднероссийскому подходу.