Городовой / Полезное / Таких женщин мужчины любят всю жизнь: эти слова Льва Толстого раскрывают секрет идеального брака – стоит прислушаться
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
Какие пляжи Сочи не уступают европейским - здесь чистая вода и много развлечений: туристы будут в восторге Полезное
18 маршрутов, 5 районов и ни одной лишней минуты на перроне: как Петербург меняет расписание автобусов с 31 мая Новости Петербурга
Забирайте длинные выходные: как россияне будут отдыхать и работать в июне 2026 года Полезное
Салат с кальмаром за 180 рублей превратился в 40 тысяч: как петербуржец наказал магазин за просрочку Новости Петербурга
Успех и новые возможности – вот что предсказывают астрологи на 28 мая всем знакам Зодиака Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Таких женщин мужчины любят всю жизнь: эти слова Льва Толстого раскрывают секрет идеального брака – стоит прислушаться

Опубликовано: 27 мая 2026 11:04
Автор:
Анастасия Чувакова
 Проверено редакцией
Таких женщин мужчины любят всю жизнь: эти слова Льва Толстого раскрывают секрет идеального брака – стоит прислушаться
Таких женщин мужчины любят всю жизнь: эти слова Льва Толстого раскрывают секрет идеального брака – стоит прислушаться
Городовой ру
Разбираемся в цитатах Льва Толстого

Существуют браки, которые распадаются практически мгновенно, и те, что сохраняются на протяжении всей жизни. Известный русский писатель Лев Толстой раскрыл секрет идеальных взаимоотношений.

Мы любим людей не за добро, которое они нам сделали, а за то добро, которое мы сделали для них, и ненавидим за то зло, которое им причиняем...

Современные психологи интерпретируют смысл высказывания следующим образом: никто не желает находиться рядом с человеком, который постоянно акцентирует внимание на своих достижениях и требует от партнера что-либо взамен. В такой ситуации партнер ощущает себя "недостаточно хорошим и неблагодарным". Как следствие, возникает желание прекратить отношения и найти другого партнера.

Всегда кажется, что нас любят за то, что мы хороши. И мы не догадываемся, что любят нас оттого, что хороши те, кто нас любит

Психологи утверждают, что не всегда достаточно быть хорошей хозяйкой и верной женой. Не каждый партнер способен по достоинству оценить ваши положительные качества. Некоторые мужчины остаются равнодушными к вашим попыткам предотвратить конфликты и угодить во всем. Однако причина не в вас. Возможно, рядом оказался "неподходящий мужчина", который просто не способен уважать и ценить женщину.

Ранее мы рассказали, почему мужчины предают любимых женщин.

Полезное