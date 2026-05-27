В конце мая на Россию обрушатся снег и холода: синоптики пообещали возвращение зимы
В конце мая на Россию обрушатся снег и холода: синоптики пообещали возвращение зимы

Опубликовано: 27 мая 2026 09:34
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Legion-Media
Конец мая в столичном регионе завершится резким похолоданием.

Синоптики предупреждают о сильном вторжении арктического воздуха, которое затронет не только Москву, но и ряд регионов Центральной России и Северо-Запада.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в четверг регион окажется в тылу циклона, куда начнёт поступать холодный северо-западный воздух. Вечером температура в столице может опуститься до +2…+5 градусов, а днём не превысит +5…+8 градусов.

На фоне похолодания в северных и северо-западных районах Московской области местами возможны осадки в виде мокрого снега. Похожая погода прогнозируется в Тверской, Ярославской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской и Мурманской областях, а также в Карелии. В отдельных районах может наблюдаться смесь дождя и мокрого снега, местами с элементами ледяного дождя.

Синоптик Михаил Леус уточняет, что похолодание в Центральной России начнётся уже в середине недели. Однако к четвергу-пятнице холод достигнет пика. При этом устойчивых заморозков и снежного покрова в Москве не ожидается. После прохладного периода в выходные начнётся постепенное потепление: к воскресенью температура поднимется до +13…+15 градусов, а с началом календарного лета — до +17…+19 градусов.

В начале июня, по прогнозам, температурный фон вернётся к более комфортным значениям +20…+25 градусов.

Ранее мы писали о том, что новая рабочая неделя в Петербурге начнется с октябрьской прохлады.

