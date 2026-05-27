От «Горьковской» до «Сенной»: Курбан-байрам изменит маршруты 15 автобусов 27 мая
В ближайшее время петербургским автомобилистам и тем, кто пользуется автобусами, придется проявить терпение. Город ждут изменения из-за празднования Курбан-байрама.
Праздник в центре и Приморском районе: изменения 27 мая
В среду, 27 мая, мусульмане отмечают Курбан-байрам. Традиционно тысячи верующих собираются у мечетей, поэтому движение в этих районах будет ограничено.
Какие автобусы изменят маршрут?
Сразу 15 маршрутов поедут в объезд, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.
Если вы пользуетесь автобусами №28, 50, 70, 71, 122, 127, 134А, 134Б, 170, 172, 182, 208, 235, 237 и 262, лучше выходите из дома заранее. Они будут петлять, объезжая закрытые участки.
Где дорогу перекроют полностью? Движение закроют в трех ключевых точках города:
- У Соборной мечети (м. Горьковская): закроют Кронверкский проспект, а также Конный и Крестьянский переулки.
- У Сенной площади: ограничат участок Московского проспекта (от Фонтанки до Садовой).
- В Приморском районе: не проехать по Репищевой улице.
- В Пушкине: перекроют Привокзальную улицу.
Совет: в это утро лучше пересесть на метро. Район «Горьковской» и «Сенной» будет очень плотным, а наземный транспорт может застрять в заторах.
Кудрово: закрыт важный выезд на три месяца
Если вы живете в Кудрово или часто там бываете, у нас важные новости. С 22 мая привычная схема движения изменилась — и это надолго, до самого конца лета (20 августа).
Что случилось?
В Кудрово начинают строить новую развязку и современный транспортный узел. Из-за этого старый съезд с Мурманского шоссе (трасса «Кола») полностью закрыли.
Как теперь ехать?
Паниковать не стоит, проезд остался. Просто теперь нужно проехать чуть дальше — новый съезд находится в 150 метрах от старого.
Важно: ремонт продлится три месяца. Первое время на этом участке возможна неразбериха, так что внимательно смотрите на знаки и не поезжайте «по памяти».
