Городовой / Город / Сезон корюшки открыт: апрель обещает супервылов в 2000 тонн
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Цепные мосты, построенные в 1853 году: уникальное сооружение в российской провинции — где находится переправа Полезное
В апреле обрежьте вишню так – и грибок ринется прочь: как спасти дерево от монилиоза Полезное
Санкт-Петербург чистит улицы от машин: как город борется с заброшенным автопарком Город
Не клумба, а рубиновый ковер: какие красные однолетники должны быть на каждом участке - краше роз и пионов Полезное
Почему Невский район получил такое название? Вопросы о Петербурге
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Сезон корюшки открыт: апрель обещает супервылов в 2000 тонн

Опубликовано: 7 апреля 2026 16:30
 Проверено редакцией
Сезон корюшки открыт: апрель обещает супервылов в 2000 тонн
Сезон корюшки открыт: апрель обещает супервылов в 2000 тонн
Городовой ру
Добывать корюшку будут из Ладожского озера и Финского залива. 

Опубликованы плановые объемы улова корюшки на 2026 год в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Рыбу будут добывать в Ладожском озере и Финском заливе.

Об этом информирует пресс-служба Северо-Западного теруправления Федерального агентства по рыболовству, сообщает "Интерфакс".

Из Ладоги планируют выловить 1200 тонн, из залива — 800 тонн. Выдано 663 разрешения рыболовам, а на данный момент добыто уже 35 тонн. Суточный лимит — до 10 кг на человека.

В этом году первые мержи установили в Ладоге у устья Волхова. Теплая весна благоприятствует клеву, пик приезда корюшки ждут к середине апреля.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью