Сезон корюшки открыт: апрель обещает супервылов в 2000 тонн

Опубликованы плановые объемы улова корюшки на 2026 год в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Рыбу будут добывать в Ладожском озере и Финском заливе.
Об этом информирует пресс-служба Северо-Западного теруправления Федерального агентства по рыболовству, сообщает "Интерфакс".
Из Ладоги планируют выловить 1200 тонн, из залива — 800 тонн. Выдано 663 разрешения рыболовам, а на данный момент добыто уже 35 тонн. Суточный лимит — до 10 кг на человека.
В этом году первые мержи установили в Ладоге у устья Волхова. Теплая весна благоприятствует клеву, пик приезда корюшки ждут к середине апреля.