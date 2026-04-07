"Тёщин язык" и сахар: работает ли эта подкормка или медленно губит растение

Опубликовано: 7 апреля 2026 16:46
 Проверено редакцией
"Тёщин язык" и сахар: работает ли эта подкормка или медленно губит растение
"Тёщин язык" и сахар: работает ли эта подкормка или медленно губит растение
Городовой ру
Не всегда сахар работает как хорошая подкормка.

Сансевиерия, известная как "тёщин язык", давно считается идеальным растением для ленивых: выносливая, красивая и почти неубиваемая. Но в соцсетях появился новый лайфхак — подсыпать в горшок обычный сахар. Автор Дзен-канала "Садовые фантазии" рассказал об опасности такой подкормки.

Что происходит на самом деле

Сансевиерия не питается сахаром напрямую. Она вырабатывает глюкозу сама — через фотосинтез. А добавленный в почву сахар влияет не на растение, а на микроорганизмы.

Возможный эффект

Да, сахар может временно оживить почву: бактерии начинают активнее работать, разлагают органику и выделяют питательные вещества. Иногда это создаёт иллюзию роста.

Но есть и обратная сторона

— вместе с полезными бактериями активизируются грибки и патогены
— возрастает риск гниения корней
— почва может уплотняться и закисать
— нарушается баланс влаги и воздуха

Для сансевиерии это критично: она не переносит переувлажнение и застой.

Почему листья улучшаются

Многие замечают, что растение выглядит лучше. Но это субъективный эффект. На внешний вид куда сильнее влияют свет, полив и качество грунта.

Теоретически — использовать сахар в микродозах можно крайне редко. Но практического смысла почти нет, а риски остаются.

Что действительно работает

— рыхлый грунт для суккулентов
— хороший дренаж
— умеренный полив
— редкие, но правильные удобрения

Ранее мы писали о том, как проводить уборку теплицы после зимнего периода.

