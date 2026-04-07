Санкт-Петербург чистит улицы от машин: как город борется с заброшенным автопарком

С начала 2026 года в Санкт-Петербурге эвакуировали 301 брошенный или разукомплектованный автомобиль — это на треть больше показателя аналогичного периода 2025 года.
На спецстоянках сейчас размещено 3011 единиц техники, из них 2993 — заброшенные машины, а 18 — автомобили нелегальных перевозчиков.
Жители могут сообщить о таких машинах через районные администрации или портал «Наш Санкт-Петербург», напомнили в городском Комтрансе.
Эвакуацию проводят по заявкам горожан: в первом квартале на портале поступило 252 обращения, работа ведется совместно с районными властями.
Для ускорения очистки города от брошенного транспорта в этом году планируют открыть три новые стоянки в Московском и Красногвардейском районах, а также в Ломоносове — они вместят до 1000 машин, документы уже направлены в комитет по имуществу.