Санкт-Петербург чистит улицы от машин: как город борется с заброшенным автопарком
Санкт-Петербург чистит улицы от машин: как город борется с заброшенным автопарком

Опубликовано: 7 апреля 2026 18:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Машины убирают по заявкам жителей.

С начала 2026 года в Санкт-Петербурге эвакуировали 301 брошенный или разукомплектованный автомобиль — это на треть больше показателя аналогичного периода 2025 года.

На спецстоянках сейчас размещено 3011 единиц техники, из них 2993 — заброшенные машины, а 18 — автомобили нелегальных перевозчиков.

Жители могут сообщить о таких машинах через районные администрации или портал «Наш Санкт-Петербург», напомнили в городском Комтрансе.

Эвакуацию проводят по заявкам горожан: в первом квартале на портале поступило 252 обращения, работа ведется совместно с районными властями.

Для ускорения очистки города от брошенного транспорта в этом году планируют открыть три новые стоянки в Московском и Красногвардейском районах, а также в Ломоносове — они вместят до 1000 машин, документы уже направлены в комитет по имуществу.

Автор:
Юлия Аликова
