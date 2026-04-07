В апреле обрежьте вишню так – и грибок ринется прочь: как спасти дерево от монилиоза

Монилиоз вишни – грибковое заболевание, при котором цветки и молодые побеги увядают и засыхают. Внешне ветки выглядят словно обожженные, поэтому другое название болезни – монилиальный ожог.
Бороться с грибком нужно до цветения. Если вы ничего не предпримите весной, то за год-два ваше дерево погибнет. Один из ключевых методов борьбы – санитарная обрезка вишни. О том, как ее провести, рассказала автор Дзен-канала «Волжский сад».
Порядок обрезки вишни
Как только снег растает, а температура больше не опускается ниже нуля, пора начинать санитарную обрезку – до набухания почек. Возьмите секатор и обрежьте все высохшие, подмерзшие и сломанные ветки.
Также необходимо избавиться от веток с трещинами коры и сомнительными пятнами. Если на ветках остались прошлогодние мумифицированные плоды, снимите их с дерева и в срочном порядке сожгите. Бросать их в компост строго запрещено!
Все загущающие побеги, которые растут внутрь кроны, тоже нужно срезать.
После проведения процедуры обработайте места срезов масляной краской или садовым варом. Оставшиеся плоды и ветки нужно сжечь – оставлять их лежать на участке опасно.
Следующий шаг – побелка стволов и скелетных ветвей известковым молоком с медным купоросом в составе.
