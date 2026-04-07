В апреле обрежьте вишню так – и грибок ринется прочь: как спасти дерево от монилиоза

Опубликовано: 7 апреля 2026 18:13
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как провести санитарную обрезку вишни в апреле

Монилиоз вишни – грибковое заболевание, при котором цветки и молодые побеги увядают и засыхают. Внешне ветки выглядят словно обожженные, поэтому другое название болезни – монилиальный ожог.

Бороться с грибком нужно до цветения. Если вы ничего не предпримите весной, то за год-два ваше дерево погибнет. Один из ключевых методов борьбы – санитарная обрезка вишни. О том, как ее провести, рассказала автор Дзен-канала «Волжский сад».

Порядок обрезки вишни

Как только снег растает, а температура больше не опускается ниже нуля, пора начинать санитарную обрезку – до набухания почек. Возьмите секатор и обрежьте все высохшие, подмерзшие и сломанные ветки.

Также необходимо избавиться от веток с трещинами коры и сомнительными пятнами. Если на ветках остались прошлогодние мумифицированные плоды, снимите их с дерева и в срочном порядке сожгите. Бросать их в компост строго запрещено!

Все загущающие побеги, которые растут внутрь кроны, тоже нужно срезать.

После проведения процедуры обработайте места срезов масляной краской или садовым варом. Оставшиеся плоды и ветки нужно сжечь – оставлять их лежать на участке опасно.

Следующий шаг – побелка стволов и скелетных ветвей известковым молоком с медным купоросом в составе.

Автор:
Татьяна Идулбаева
