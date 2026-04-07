Гости думают, что это десерт — а внутри сюрприз: закуска, которая всех удивляет

Опубликовано: 7 апреля 2026 20:03
 Проверено редакцией
Идеальный рецепт для праздничного стола.

Рецептом нежных пирожных из курицы с грибной начинкой поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Ириной Хлебниковой".

Ингредиенты

курица — 500 г, сливки — 200-250 мл, яйцо — 1 шт., лук — 1 шт., петрушка — пучок, плавленый сыр — 200 г, шампиньоны — 300 г, сливочное масло — 30-50 г, чеснок — 1-2 зубчика, соль — по вкусу, перец — по вкусу, специи для курицы — по вкусу

Приготовление

Прокручиваю курицу в фарш, добавляю соль, перец, специи и яйцо. Постепенно вливаю холодные сливки, перемешивая до нежной, чуть жидкой консистенции. Добавляю мелко нарезанную петрушку.

Форму застилаю пергаментом, выкладываю массу и распределяю ровным слоем. Выпекаю при 180-200°C около 15 минут, пока основа не схватится. Остужаю.

Шампиньоны делю: часть оставляю для украшения, остальные мелко нарезаю вместе с луком.

Сначала обжариваю целые грибы до румяности и откладываю. Затем на сливочном масле обжариваю лук до мягкости, добавляю грибы и готовлю до испарения влаги. Остужаю.

Смешиваю грибы с плавленым сыром, добавляю чеснок, соль и перец — получается нежный крем. Остывший корж разрезаю пополам, смазываю обе части кремом и складываю друг на друга.

Нарезаю на аккуратные порционные пирожные, украшаю зеленью и обжаренными грибочками. Перед подачей обязательно охлаждаю.

Примерное время приготовления: 40 минут

Автор:
Александр Асташкин
