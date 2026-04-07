Про Пхукет и Паттайю пора забыть: в Таиланде есть курорт лучше - идеален для "баунти-отдыха"

В последнее время большой популярностью у россиян, желающих отдохнуть, пользуется Таиланд. Местные курорты нравятся путешественникам из-за климата, чистой воды, комфортных пляжей, низких цен и большого разнообразия развлечений. Но есть и те туристы, которым хочется более спокойного отдыха.

Если Пхукет и Паттайя считаются для вас слишком шумными, то есть и места для уединенного отдыха, где не будет привычной цивилизации, ночных развлечений и т.д. Речь идет о полуострове Рейли.

Где находится

Полуостров расположен в Таиланде, в провинции Краби. Он находится между двумя городами – Ао Нанг и Краби. Рейли окружен не только идеальными пляжами, но и известняковыми скалами, джунглями.

В чем особенность

«Пляжи здесь считаются одними из лучших – не только в Таиланде, но и в мире. Сюда приезжают за новыми впечатлениями и «открыточными» пейзажами», - сообщает портал «OTVPrim».

Место идеально подходит для тех, кто хочет насладиться морем, чистыми пляжами, отсутствием большого количества людей. На полуострове Рейли нет автомобилей, поэтому передвигаться приходится пешком. Воздух тут отличается невероятной чистотой, чего нельзя сказать о крупных городах Таиланда.

Пляжи:

West Railay (Западный) . Является главным пляжем полуострова, отличается пологим входом в воду, невероятной чистотой.

Phra Nang (Прананг) . Считается одним из самых красивых пляжей.

. Считается одним из самых красивых пляжей. Tonsai (Тонсай) . Пляж пользуется популярностью у альпинистов. Является особенно уединенным.

. Пляж пользуется популярностью у альпинистов. Является особенно уединенным. East Railay (Восточный). Не подходит для купания, так как тут стоят лодки. Покрыт мангровыми зарослями.

Как добраться

«Добраться до Рейли можно только на лодке. Самый удобный вариант – с курорта Ао Нанг до Рейли плыть 15-20 минут. Лодки курсируют в течение дня с 8.00 до 18.00, с интервалом 30 минут. Купить билеты на лодку можно в киосках Tickets to Railay на побережье», - комментирует источник.

