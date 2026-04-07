День космонавтики в Эрмитаже: бесплатно и с экскурсиями
Какая примета, если на Пасху холодная погода? Вопросы о Петербурге
Почему Санкт-Петербург в СССР был переименован в Ленинград: исторический факт Полезное
Цены на б/у авто в Петербурге взлетели: средняя — 2,17 млн рублей Город
Чем знаменито в истории Ладожское озеро? Вопросы о Петербурге
Сальмонелла в школьных столовых: тревожные находки Россельхознадзора Город
День космонавтики в Эрмитаже: бесплатно и с экскурсиями

Опубликовано: 7 апреля 2026 19:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Бесплатные билеты появятся на официальном сайте Эрмитажа за несколько дней до праздника.

В День космонавтики, 12 апреля, петербуржцы и туристы смогут бесплатно попасть в Государственный Эрмитаж. Акция состоится в воскресенье.

Посетители смогут осмотреть не только главный музейный комплекс, но также Главный штаб, Дворца Меншикова, Императорский фарфоровый завод и Зимний дворец Петра I.

Реставрационно-хранительский экскурсионный центр «Старая Деревня» тоже откроют, но только для групп — места строго ограничены.

Бесплатные билеты появляются на сайте Эрмитажа за несколько дней до мероприятия, а 12 апреля их можно взять в кассах с 11:00 до 17:00.

Автор:
Юлия Аликова
