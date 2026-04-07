День космонавтики в Эрмитаже: бесплатно и с экскурсиями

В День космонавтики, 12 апреля, петербуржцы и туристы смогут бесплатно попасть в Государственный Эрмитаж. Акция состоится в воскресенье.
Посетители смогут осмотреть не только главный музейный комплекс, но также Главный штаб, Дворца Меншикова, Императорский фарфоровый завод и Зимний дворец Петра I.
Реставрационно-хранительский экскурсионный центр «Старая Деревня» тоже откроют, но только для групп — места строго ограничены.
Бесплатные билеты появляются на сайте Эрмитажа за несколько дней до мероприятия, а 12 апреля их можно взять в кассах с 11:00 до 17:00.