Вирусы слабеют: Петербург и область ниже эпидпорога

Опубликовано: 7 апреля 2026 20:00
 Проверено редакцией
Заболеваемость COVID‑19 уменьшилась на 9,6% на этой неделе. 

В Ленинградской области и Санкт-Петербурге заболеваемость ОРВИ продолжает постепенно снижаться. В Северной столице этот показатель сократился на 12,3% по сравнению с прошлой неделей.

Динамика в начале апреля

В начале апреля в Северной столице уровень ОРВИ снижается особенно быстро — на 12,3% относительно периода ожидания, сообщает «Петербургский дневник». В Ленобласти снижение составило 16,4%.

Среди негриппозных заболеваний лидируют РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы и сезонные коронавирусы. Заболеваемость COVID-19 также упала на 9,6%, а эпидпороги нигде не превышены.

Рекомендации Роспотребнадзора

В Роспотребнадзоре советуют аккуратно держать руки с мылом, держать дистанцию ​​и соблюдать этикет при чихании или кашле — в салфетку или локоть. Дома важно проводить регулярную влажную уборку.

Юлия Аликова
