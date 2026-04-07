Вирусы слабеют: Петербург и область ниже эпидпорога

В Ленинградской области и Санкт-Петербурге заболеваемость ОРВИ продолжает постепенно снижаться. В Северной столице этот показатель сократился на 12,3% по сравнению с прошлой неделей.
Динамика в начале апреля
В начале апреля в Северной столице уровень ОРВИ снижается особенно быстро — на 12,3% относительно периода ожидания, сообщает «Петербургский дневник». В Ленобласти снижение составило 16,4%.
Среди негриппозных заболеваний лидируют РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы и сезонные коронавирусы. Заболеваемость COVID-19 также упала на 9,6%, а эпидпороги нигде не превышены.
Рекомендации Роспотребнадзора
В Роспотребнадзоре советуют аккуратно держать руки с мылом, держать дистанцию и соблюдать этикет при чихании или кашле — в салфетку или локоть. Дома важно проводить регулярную влажную уборку.