Цепные мосты, построенные в 1853 году: уникальное сооружение в российской провинции — где находится переправа

В российских городах сохранилось много старинных инженерных сооружений. Но есть постройки, которым нет аналогов во всей стране. К таким уникальным объектам относятся цепные мосты через реку Великую.

Где находятся уникальные мосты

Такое сооружение могло бы украсить и Москву, и Санкт-Петербург, но мосты появились в скромном уездном городке, основанном еще в 1341 году как пограничная крепость.

В середине XIX века в небольшом городе Остров в Псковской области были построены транспортные цепные мосты. Проект разработал инженер Михаил Краснопольский, а строительство заняло два года (с 1851 по 1853).

Тогда Остров был развитым купеческим городом, экспортировавшим лен, поэтому мог позволить себе такое дорогое строительство. На открытии мостов лично присутствовал император Николай I и наградил инженера орденом Святой Анны II степени.

Как мосты пережили войну и стали пешеходными

В 1926 году переправы укрепили и реконструировали. Во время освобождения города от фашистов в 1944 году мосты пострадали, но уже к весне 1945 года их восстановили.

На одном из пилонов висит памятная табличка, где указано, что мосты спасли от уничтожения воины 146-й стрелковой дивизии. После последней реставрации переправы стали пешеходными.

"Очень красиво мосты смотрятся с церковью Николая Чудотворца, которая является самой старой постройкой города. Ее возвели в 1543 году", - отмечает канал "Путешествия по городам и весям".

