Почему Невский район получил такое название?

Название «Невский» не просто отражает географию, но и несёт в себе историю развития территории — от сторожевой заставы до промышленного центра города.

Невский район Санкт-Петербурга получил своё название в честь реки Невы, на берегах которой он расположен. Это единственный район города, который охватывает оба берега главной водной артерии. Название отражает географическую особенность территории и её историческую связь с рекой, сыгравшей ключевую роль в развитии региона.

Исторический контекст

История названия уходит корнями в XVIII век. В 1720-х годах через эти земли проложили Шлиссельбургский тракт — крупную почтовую дорогу, которая соединяла Санкт-Петербург с Архангельском через Шлиссельбург. Тракт начинался у Александро-Невской лавры (сейчас это район метро «Площадь Александра Невского») и тянулся вдоль левого берега Невы.

В XVIII веке местность за Александро-Невской лаврой, где располагался сторожевой пост (застава), стали называть Невской заставой. Со временем это название распространилось на всю территорию вдоль Невы от лавры до села Рыбацкого. В XIX веке здесь активно развивалась промышленность: появились Александровская мануфактура, Невский судостроительный завод, Обуховский сталелитейный завод и другие предприятия.

Официально Невский район был создан в 1917 году, когда Петроградская городская дума включила в городскую черту Шлиссельбургский участок (ранее имевший статус пригорода) и присвоила ему название «Невский». Это решение было связано с быстрым ростом промышленной зоны вдоль Невы, где к началу XX века сосредоточились десятки заводов.

Интересные факты

Двойное расположение. Невский район — единственный в Санкт-Петербурге, который простирается на оба берега Невы. На левом берегу исторически сложилась промышленная зона, на правом — жилые кварталы и парки.

Смена названий. В 1920 году район переименовали в Володарский — в честь революционера В. Володарского, убитого в 1918 году на окраине района (сейчас это место — площадь у Володарского моста). Историческое название вернули в 1948 году после Великой Отечественной войны в рамках кампании по восстановлению «ленинградской» топонимики.

Невская застава как исторический район. Это название сохранилось в памяти города: в Невском районе есть парк «Куракина дача» (бывшая усадьба князей Куракиных), музей «Невская застава» и другие объекты, связанные с этим историческим топонимом.

Промышленный гигант. В XIX — начале XX века Невский район стал центром промышленной революции в Петербурге. Здесь работали предприятия, которые определяли экономику города: Обуховский завод, Императорский фарфоровый завод, Невский судостроительный завод.

