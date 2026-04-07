Обязательная уборка теплицы, которая обеспечит вам здоровый урожай: из-за этих ошибок гибнет вся рассада

Именно весной закладывается будущий урожай. Игнорируете подготовку — готовьтесь к болезням, вредителям и слабым растениям. Об очистке теплицы рассказал автор Дзен-канала "Твоя Дача".
Полная уборка
Для начала уберите всё лишнее: остатки растений, сорняки, старые подвязки. Именно там зимуют инфекции и вредители.
Проверьте каркас и покрытие:
— заделайте щели
— подтяните крепления
— замените повреждённые участки
Это защитит от холода и насекомых.
Промойте теплицу тёплой водой с хозяйственным мылом. Без агрессивной химии — она убивает полезную микрофлору. После — обязательно смойте остатки.
Дезинфекция
— для металла — используйте медный купорос
— для дерева — известь
— для поликарбоната — слабый раствор марганцовки
Это уничтожит большинство патогенов.
Обработка почвы
Самый простой способ — пролить грядки кипятком и накрыть плёнкой.
Альтернатива — биопрепараты (работают при +14 °С).
Если всё запущено — используйте химические средства, но строго по инструкции.
Дымовые шашки
При серьёзных заражениях помогут табачные или серные шашки. После обработки — обязательное проветривание несколько дней.
Подготовка грядок
За 2-3 недели до посадки:
— разрыхлите почву
— внесите компост или биогумус
— добавьте золу
Это даст мощный старт растениям.
