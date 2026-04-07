Городовой / Полезное / Обязательная уборка теплицы, которая обеспечит вам здоровый урожай: из-за этих ошибок гибнет вся рассада
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Обязательная уборка теплицы, которая обеспечит вам здоровый урожай: из-за этих ошибок гибнет вся рассада

Опубликовано: 7 апреля 2026 13:46
 Проверено редакцией
Городовой ру
Весна только начинается, а значит — пора срочно заняться теплицей.

Именно весной закладывается будущий урожай. Игнорируете подготовку — готовьтесь к болезням, вредителям и слабым растениям. Об очистке теплицы рассказал автор Дзен-канала "Твоя Дача".

Полная уборка

Для начала уберите всё лишнее: остатки растений, сорняки, старые подвязки. Именно там зимуют инфекции и вредители.

Проверьте каркас и покрытие:
— заделайте щели
— подтяните крепления
— замените повреждённые участки

Это защитит от холода и насекомых.

Промойте теплицу тёплой водой с хозяйственным мылом. Без агрессивной химии — она убивает полезную микрофлору. После — обязательно смойте остатки.

Дезинфекция

— для металла — используйте медный купорос
— для дерева — известь
— для поликарбоната — слабый раствор марганцовки

Это уничтожит большинство патогенов.

Обработка почвы

Самый простой способ — пролить грядки кипятком и накрыть плёнкой.
Альтернатива — биопрепараты (работают при +14 °С).
Если всё запущено — используйте химические средства, но строго по инструкции.

Дымовые шашки

При серьёзных заражениях помогут табачные или серные шашки. После обработки — обязательное проветривание несколько дней.

Подготовка грядок

За 2-3 недели до посадки:
— разрыхлите почву
— внесите компост или биогумус
— добавьте золу

Это даст мощный старт растениям.

Ранее мы писали о том, какие сорта базилика лучше всего высаживать.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью