Этот сорт базилика — мечта каждого дачника в 2026 году: обилие эфирных масел и декоративность зашкаливают

Опытный дачник рассказал о популярном сорте базилика, за которым охотятся огородники в этом сезоне

Базилик - это полезная, вкусная и ароматная зелень, которую дачники часто выращивают на своих участках. Но базилик может быть разным. У одного дачника он едва прорастает и представляет собой мелкие зеленые листья без особого вкуса и аромата, а у другого листья базилика вырастают до размера пальмовых, а аромат стоит на весь дачный поселок. Почему такое происходит? Все дело в выборе сорта. Автор дзен-канала "Уральский дачник" рассказал о сорте базилика, который приобрел в этом году особую популярность.

Речь идет о сорте "Рубин". Это высокоурожайный раннеспелый сорт с красивыми пурпурно-бронзовыми листьями, крупными, овальной формы, с неглубокими зубчиками по краям. Смотрится такое растение на участке очень красиво! Кроме того, оно имеет ярко выраженный пряный аромат с нотками гвоздики, создавая вокруг себя просто сказочную атмосферу. Базилик "Рубин" богат эфирными маслами и каротином, а также полезен для людей с проблемами ЖКТ. Его листья удачно гармонируют в мясных и овощных блюдах, также их можно использовать при консервации и для украшения закусок и салатов.

Базилик выращивают через рассаду в конце марта – начале апреля, а в открытый грунт пересаживают в конце мая – начале июня. Оптимальная схема посадки – 30х25 см. Можно посеять базилик "Рубин" и в открытый грунт. В этом случае семена заглубляют на 1-1,5 см, а после прореживания всходов оставляют по 15-20 см между растениями. Повторные посевы можно проводить каждые 3 недели до середины июля.

Отзывы

Дачники, которые уже попробовали посеять базилик "Рубин", поделились своими впечатлениями.

"Семена базилика "Рубин". Отличная всхожесть, а растения в итоге получились двух цветов". "Сорт "Рубин" зацепил меня своим потрясающим ароматом. Обожаю салат "Капрезе" - теперь не представляю свое любимое лакомство без "Рубина". Только он так ярко подчеркивает итальянские ноты". "Обожаю сорт "Рубин"! Неприхотливый, растет быстро, легко всходит при повторном посеве, а на участке смотрится как дополнительная клумба - красиво и ароматно".

